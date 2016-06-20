Прекращение производства 40 моделей немецким автогигантом

Представлена новая программа по преобразованию бизнеса Volkswagen была 16 июня. Согласно плану, будет проведена электрификация производства, более 30 новых моделей электромобилей должно быть выпущено к 2025 году. Разработкой цифровой техники, аккумуляторов и систем автономного вождения для электромобилей немецкой компании будет заниматься отдельное подразделение.