Прекращение производства 40 моделей немецким автогигантом

Немецкий автопроизводитель Volkswagen может прекратить производство сразу 40 моделей в ближайшие несколько лет, сообщает немецкое издание Handelsblatt.
Поданным ресурса такое решение может быть принято в рамках новой стратегии автопроизводителя. В настоящее время Volkswagen Group производится 340 моделей автомобилей, в том числе машины марок Audi, Seat и Audi.
Представители немецкого автоконцерна заявили, что окончательного решения по количеству моделей еще нет, так неизвестно будет ли производство прекращаться или просто приостанавливаться.
Представлена новая программа по преобразованию бизнеса Volkswagen была 16 июня. Согласно плану, будет проведена электрификация производства, более 30 новых моделей электромобилей должно быть выпущено к 2025 году. Разработкой цифровой техники, аккумуляторов и систем автономного вождения для электромобилей немецкой компании будет заниматься отдельное подразделение.
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