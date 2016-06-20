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Павел Дацюк будет выступать в КХЛ – известна новая команда форварда

20 июня 2016, 13:05
Громкий переход.

Российский хоккеист Павел Дацюк объявил о своем возвращении в Россию, об этом сообщается на странице клуба «Детройт Ред Уингз» (Detroit Red Wings) в социальной сети Twitter.

37-летний спортсмен в своем прощальном обращении отметил, что он совместно со своей семьей принял решение о возвращении домой. Карьеру хоккеист завершать не собирается, Павел планирует выступать в КХЛ. Ранее российские СМИ сообщали, что форвард подпишет контракт с питерским «СКА».

За «Детройт Ред Уингз» россиянин выступал с 2001 года, его действующее соглашение с клубом действовало до сезона 2016/17. В России нападающий защищал цвета екатеринбургских клубов «Динамо-Энергия» и «Спартак», московских ЦСКА и «Динамо», а также казанского «Ак Барса».

Отмечается, что окончательное решение о подписании контракта с новым клубом 37-летний Павел Дацюк примет в течение ближайшей недели. Александр Медведев, являющийся членом совета директоров СКА, сообщал изданию «Р-Спорт», что форвард подпишет соглашение с петербургским клубом.


Фото: иллюстрация

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