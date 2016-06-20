Павел Дацюк будет выступать в КХЛ – известна новая команда форварда

За «Детройт Ред Уингз» россиянин выступал с 2001 года, его действующее соглашение с клубом действовало до сезона 2016/17. В России нападающий защищал цвета екатеринбургских клубов «Динамо-Энергия» и «Спартак», московских ЦСКА и «Динамо», а также казанского «Ак Барса».