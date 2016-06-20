Омичам раздают квартиры – будет потрачено 859 млн рублей

В соответствии с требованиями Федерального закона № 185 на территории России предусматривается расселение всех многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2012 за период 2013-2017 годов.
До 2017 года в Омске должно быть расселено 95 265 кв.м. аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2012. Это 337 домов, из которых по итогу должны переехать 7 297 человек.
Как рассказала директор департамента жилищной политики Светлана Шенфельд, на сегодняшний день, переселение идет с опережением графика.
Объем финансирования очередного — третьего этапа Программы по муниципальному образованию город Омск составляет 859 430 195,5 рублей, в том числе 261 940 008,39 рублей — средства бюджета города. Способ переселения — строительство многоквартирных многоэтажных домов.
В ближайшее время жилье получает еще 250 семей. До 1 сентября 2017 года расселению подлежат еще 448 семей.
Кроме того, в 2015-2016 годах путем предоставления жилых помещений, выявленных в результате инвентаризации муниципального жилищного фонда, было расселено 25 квартир в аварийных домах в соответствии с судебными решениями.
Проблема расселения многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2012, как общероссийская, была затронута 29 апреля текущего года на заседании Коллегии министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. По результатам заседания принято решение обеспечить создание механизма, который будет решать проблему расселения аварийного жилья, признанного таковым после 1 января 2012. Данный механизм будет разработан и соответствующие законодательные инициативы поступят в Государственную Думу Российской Федерации осенью текущего года.
Источник: admomsk.ru