Омичам раздают квартиры – будет потрачено 859 млн рублей



Проблема расселения многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2012, как общероссийская, была затронута 29 апреля текущего года на заседании Коллегии министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. По результатам заседания принято решение обеспечить создание механизма, который будет решать проблему расселения аварийного жилья, признанного таковым после 1 января 2012. Данный механизм будет разработан и соответствующие законодательные инициативы поступят в Государственную Думу Российской Федерации осенью текущего года.