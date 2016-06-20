Олимпиада 2016: вся сборная России может быть отстранена от участия

На грядущем саммите Международного олимпийского комитета (МОК), который состоится в Лозанне, может быть поднят для обсуждения вопрос, касающийся отстранения Олимпийского комитета России от Олимпиады в Рио-де-Жанейро, сообщает немецкое издание Spiegel.
Таким образом, все российские спортсмены могут лишиться права выступать на Олимпийских играх под флагом своей страны.
Ранее, 17 июня, IAAF за многочисленные случаи допинга оставил в силе дисквалификацию Всероссийской федерации легкой атлетики, соответственно, отстранив от соревнований всех легкоатлетов нашей страны.
Данная ситуация будет рассматриваться МОК 21 июня, исполком организации уже заявил, что позицию IAAF полностью поддерживает.
Немецкое издание сообщает, что от участия в Олимпиаде могут отстранить всех российских спортсменов, а не только легкоатлетов, что может стать «историческим решением». Повестка дня саммита будет устанавливаться Томасом Бахом, возглавляющим МОК.
Ранее Виталий Мутко, занимающий пост министра спорта РФ, отметил, что МОК может принять любое решение. По его мнению, вокруг сборной нашей страны «идет некий психоз», при котором доводы и здравый смысл уже не слышатся.
Российская сторона в сложившейся ситуации настаивает на том, что ответственность была не коллективной, а персональной – нельзя за нарушения отдельных людей наказывать всех.
Фото: cp24.com