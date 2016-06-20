На омской трассе сбиты два пешехода – водитель на Ауди скрылся

Сотрудники полиции предварительно установили следующее: 19 июня около 3 часов ночи на 35-м километре трассы «Омск – Муромцево» а/м «Ауди 80», следовавшим в сторону города, были сбиты два пешехода, двигавшиеся по обочине во встречном направлении.