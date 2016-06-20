На омской трассе сбиты два пешехода – водитель на Ауди скрылся

В Омском районе накануне произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими. Неизвестный водитель сбил двух человек и скрылся с места аварии.
Сотрудники полиции предварительно установили следующее: 19 июня около 3 часов ночи на 35-м километре трассы «Омск – Муромцево» а/м «Ауди 80», следовавшим в сторону города, были сбиты два пешехода, двигавшиеся по обочине во встречном направлении.
Водитель с места происшествия скрылся. Пострадавших (мужчина 1985 г.р. и женщина 1987 г.р.) доставили в больницу.
Водитель был найден в ходе оперативно-розыскных мероприятий – мужчина 1966 г.р. задержан. Проводится проверка.
По материалам пресс-службы УГИБДД УМВД России по Омской области
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