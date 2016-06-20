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Крушение судна на Иртыше в Омске: корабль затонул на глубине 7 метров

20 июня 2016, 10:15
Крушение судна на Иртыше в Омске: корабль затонул на глубине 7 метров

Как сообщалось ранее, сегодня утром на Иртыше потерпела крушение яхта класса «Ассоль». Подробности сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области.

Сообщение о крушении судна поступило в дежурную часть МЧС сегодня 20 июня, около 7 утра. Затонула прогулочная яхта класса «Ассоль». На борту находилось 7 человек.

По предварительным данным, крушение корабля произошло в результате опасного маневрирования. Прогулочная яхта опрокинулась в 10 метрах от правого берега Иртыша на глубине 7 метров.

Самостоятельно выбрались на берег 5 человек. В настоящее время ведется поиск еще 2 пропавших. К месту происшествия направлены спасатели.

На месте опрокидывание работает оперативная группа МЧС, сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам и водолазная группа Аварийно-спасательной службы. Всего задействовано 48 человек и 15 единиц техники.



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