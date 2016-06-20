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Ключевой матч России на Евро-2016. Уэльс от нас неприятностей не ждет

20 июня 2016, 14:44
Решающая встреча.

Сегодня, 21 июня, 01:00 по омскому времени начнется решающий для сборной России матч с национальной командой Уэльса, в котором решится, выйдет ли наша дружина в плей-офф Евро-2016 или нет.

В настоящее время Россия занимает в группе B последнее место с одним набранным в матче с Англией результативным баллом. Подопечным Леонида Слуцкого необходимо побеждать Уэльс и ждать исхода встречи Англия – Словакия, если футболисты с туманного Альбиона одержат победу, то наша сборная продолжит борьбу за главный трофей, в случае ничьи будет производиться подсчет дополнительных показателей.

В настоящее время расклад в группе настолько запутан, что при определенном раскладе в 1/8 финала Евро-2016 может не выйти даже лидирующая в настоящее время в группе B сборная Англии. Таким образом, все решится в последнем туре, который пройдет сегодня.

Накануне в сети было опубликовано видео драки французских и английских фанатов в одном из переулков Лиона. Конфликту предшествовала словестная перепалка, которая переросла в потасовку.



В преддверии матча сборных России и Уэльса полицией были усилены меры безопасности, тем не менее корреспондент Sky News отмечал, что полиции в Тулузе не очень много. Также он отмечает, что болельщики Уэльса не ждут от россиян неприятностей и каких-либо агрессивных действий.


Что касается непосредственно матча сборной России и Уэльса, аналитики издания 101greatgoals представили свои варианты стартовых составов команд.

С первых минут в составе сборной России может выйти Дмитрий Комбаров, который заменит на позиции левого защитника Георгия Щенникова. В полузащите выйдут Павел Мамаев, Сергей Широков и Денис Глушаков, которые прошлые встречи нашей команды на Евро-2016 начинали на скамейке запасных. В линии атаки изменений, согласно прогнозу издания, не планируется.

Подобные изменения напрашивались уже после первого матча, а после второго тура их необходимость не вызывала никаких вопросов. 20-летний Александр Головин и Роман Нойштедтер выполняли малое количество обостряющих передач, преимущественно отдавая мяч назад – Березуцкому или Игнашевичу, которые выполняли длинную передачу в сторону Дзюбу. Как правило, после выхода Глушакова и Мамаева мяч у нашей команды начинал двигаться более интересно и не столь прямолинейно.


Фото: skysports.com

#Новости#Футбол#Спорт
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