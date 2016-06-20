Ключевой матч России на Евро-2016. Уэльс от нас неприятностей не ждет

Подобные изменения напрашивались уже после первого матча, а после второго тура их необходимость не вызывала никаких вопросов. 20-летний Александр Головин и Роман Нойштедтер выполняли малое количество обостряющих передач, преимущественно отдавая мяч назад – Березуцкому или Игнашевичу, которые выполняли длинную передачу в сторону Дзюбу. Как правило, после выхода Глушакова и Мамаева мяч у нашей команды начинал двигаться более интересно и не столь прямолинейно.