ЧП на озере: 14 погибших детей, губернатор Назаров дал распоряжения

Доклады в Москву поступают ежечасно. В поисковой операции уже задействовано 170 человек. Также глава МЧС сообщил, что лагерь «Парк-отель «Сямозеро» будет закрыт. Всех отдыхающих, которые на данный момент находятся на территории лагеря, передадут родителям. Это 189 детей, 58 из них – жители Москвы и Московской области.