ЧП на озере: 14 погибших детей, губернатор Назаров дал распоряжения

Следователи и спасатели продолжают работу в Карелии – на Сямозере, где, напомним, в воскресенье, в ходе спасательной операции найдены тела 14 погибших детей 2002-2004 годов рождения. Все они отдыхали в оздоровительном лагере «Парк-отель «Сямозеро».
Трагедия произошла во время водного похода на двух лодках и одном надувном плоту. Во время шторма два плавсредства перевернулись. Всего на лодках находился 51 человек, из них – четверо взрослых.
Уголовное дело
Как сообщает пресс-служба
Уже задержаны четверо подозреваемых: директор оздоровительно лагеря «Парк-отель «Сямозеро» Елена Решетова, ее зам Вадим Виноградов, и два инструктора.
Как выяснило следствие, за сутки до трагедии МЧС по своим каналам предупреждало о порывах ветра в Карелии до 17-20 м/с. Однако это организаторов детского водного похода не остановило.
Руководитель управления В.И. Маркин подчеркнул, что все «организаторы» страшного похода, виновные в гибели детей, от уголовной ответственности не уйдут. Расследование будет проведено досконально.
Как оказалось, «Парк-отель «Сямозеро» раньше уже фигурировал в сводке криминальных происшествий. В 2011 году замдиректора лагеря после совместного распития алкоголя до смерти избил одного из охранников и в настоящее время отбывает 13-летний срок.
Только что СМИ сообщили о пятом задержанном в рамках уголовного дела – это инструктор Валерий Крупнодельщиков.
О ходе поисковой операции
Пресс-служба
Доклады в Москву поступают ежечасно. В поисковой операции уже задействовано 170 человек. Также глава МЧС сообщил, что лагерь «Парк-отель «Сямозеро» будет закрыт. Всех отдыхающих, которые на данный момент находятся на территории лагеря, передадут родителям. Это 189 детей, 58 из них – жители Москвы и Московской области.
Специальный медицинский самолет Ан-148 МЧС России уже перевез 33 детей, пострадавших в ходе водного похода на Сямозере, в Москву, где они будут проходить лечение.
Распоряжение губернатора Назарова
Глава Омской области Виктор Назаров в телеграмме на имя мэра Москвы Сергея Собянина выразил соболезнования родным трагически погибших детей. День 20 июня объявлен траурным в Карелии и Москве.
Пресс-служба областного правительства сообщает, что губернатор Назаров распорядился провести разъяснительную работу в регионе: напомнить персоналу детских оздоровительных учреждений, а также родителям и школьникам, о мерах предосторожности и правилах поведения на водоемах. Карельская трагедия повториться не должна.