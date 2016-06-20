БКС – 21 год: история о том, как мечты людей становятся достижимыми

Финансовая группа БКС 20 июня отмечает 21 год с момента своего основания. За два десятилетия компания достигла лидерских позиций на рынке финансовых услуг России и пришла к уникальной философии работы с клиентами, основанной на личном финансовом планировании и долгосрочном доверительном сотрудничестве.
Обратившись в любой из 44 офисов под вывеской «БКС Премьер» , клиент может быть уверен, что за его инвестиции отвечают профессионалы с большой буквы.
Личный путь к успеху
У каждого человека есть мечты. И хотя не все наши желания исполнимы и измеримы, очень часто люди мечтают о достижении вполне земных, но чрезвычайно важных для них целей – от получения качественного образования и покупки автомобиля до открытия собственного бизнеса и приобретения жилья.
Реализовать свою мечту можно, представив ее как цель с четкими параметрами – стоимостью, желаемым сроком достижения и т.д. Однако для успеха важно знать не только, во что предпочтительно вкладывать деньги, но и как правильно инвестировать. К примеру, в каких пропорциях инвестировать средства в разные финансовые инструменты? Как понять, подходит ли вам тот или иной способ вложений? Сколько нужно инвестировать регулярно, чтобы накопить нужную сумму в срок?
Если изначально не найти ответы на эти вопросы, вкладывать деньги – все равно, что идти по бездорожью в неизвестном направлении в расчете на счастливый случай. «БКС Премьер» дает клиенту четкое понимание его Цели, обеспечивает его необходимыми инструментами для движения к ней, и помогает проложить оптимальный путь. И при таком подходе – заметно отличие компании.
«Мы идем не от стремления продать тот или иной продукт или, скажем, просто обеспечить человеку доходность Х на горизонте Y, а используем комплексный и глубокий подход, – говорит директор филиала «БКС Премьер» в Омске Ирина Махова. – Мы спрашиваем у клиента, а какие у вас задачи? Что у вас в жизни происходит? Для чего вы хотите положить деньги на депозит, либо в инвестиции? И вместе начинаем думать над этими вопросами. Клиент начинает ставить цели и вместе с финансовым консультантом накладывать их на временной горизонт».
Директор филиала «БКС Премьер» в Омске Ирина Махова
Благодаря этому у человека появляется комплексное решение, в которое может входить и банковская «классика», и возможности инвестиционного плана: структурные продукты , ценные бумаги, инструменты коллективных инвестиций, покупка валюты по биржевому курсу и прочее. Столь широкий арсенал инструментов позволяет разработать гибкую, сбалансированную индивидуальную стратегию, которая реализует жизненные цели человека в каждый конкретный момент времени. Финансовый советник, который есть у каждого клиента «БКС Премьер» — проводник в этой стратегии.
«От грамотного планирования всегда зависит и конечный результат, будь то бизнес-стратегия или просто планы на отпуск. Именно поэтому консультант в начале работы определит жизненные цели, структуру доходов и расходов, финансовые обязательства и уже после тщательного анализа информации предложит оптимальную модель экономического развития на длительный срок – персональный финансовый план», - объясняет Ирина Махова.
Банк XXI века
Технологию Персонального финансового планирования (ПФП), широко известную на Западе, «БКС Премьер» с успехом использует с 2012 года. Выбранная модель развития, а также грамотное использование инвестиционных возможностей позволяют банку уверенно наращивать рыночные позиции, независимо от общей экономической конъюнктуры.
Сегодня банк входит в ТОП-100 по чистым активам на российском рынке и в ТОП-50 народного рейтинга banki.ru . А менее года назад Национальное рейтинговое агентстве (НРА) повысило рейтинг кредитоспособности Банка БКС до А+ (очень высокая надежность) .
«Агентство отмечает достижение основных поставленных целей по росту бизнеса и активов банка в прошедшем году, в частности развитие кредитования и наращивание клиентской базы; рост чистой процентной маржи; стабильное генерирование и капитализацию прибыли, несмотря на растущие резервы на возможные потери, хороший уровень рентабельности; высокие значения показателей ликвидности; традиционно высокое качество портфеля ценных бумаг, составляющего порядка 1/3 активов, и структуры собственного капитала», - отмечают в НРА.
Яркой «фишкой» «БКС Премьер», обеспечивающей его клиентам современный уровень финансового комфорта, является использование передовых технологий практически на всех этапах – от специальных программ для определении риск-профиля человека и опции удаленного открытия вкладов до платежей без комиссии в более чем 2 тыс. организаций через «БКС Онлайн» и выгодного обмена валют прямо на сайте банка с последующей доставкой бесплатной дебетовой карты с конвертированными средствами на дом.
«Приятно сознавать, что, общаясь с клиентом, мы можем не просто в традиционном формате обсуждать его пожелания, а подходить к этому на уровне технологий XXI века, привнося нашу индивидуальность в технологическое решение и наше понимание того, как клиент с тем или иным риск-профилем и определенными потребностями инвестирования видит свои цели и задачи», - подчеркивает директор филиала «БКС Премьер» в Омске Ирина Махова.
Начать знакомство с ПФП вы можете уже сейчас, воспользовавшись бесплатным персональным онлайн-планировщиком на сайте «БКС Премьер» – bcspremier.ru. После введения основных параметров программа даст конкретные рекомендации: какие действия можно предпринять для получения возможности достичь своей цели. Предварительный план можно оперативно обсудить с финансовым советником, отправив данные в «БКС Премьер». Возможно, это будет ваш первый шаг на пути к исполнению мечты.
«В чем секрет успеха БКС на протяжении многих лет? Мы помогаем каждому клиенту инвестировать грамотно, осознанно и целенаправленно. Четкие ориентиры позволяют и компании, и нашим клиентам всегда уверенно смотреть в будущее и открывать новые горизонты», - резюмирует директор филиала «БКС Премьер» в Омске Ирина Махова.
Финансовая группа БКС
Компании ФГ БКС предоставляют населению и бизнесу широкий комплекс инвестиционных и банковских услуг, в том числе собственные разработки финансовой инженерии – структурные продукты, биржевые ноты и др.
Финансовая группа БКС была образована на базе ООО «Компания БКС», учрежденной 20 июня 1995 года в городе Новосибирске. В том же году компания получила первую лицензию на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг в качестве финансового брокера и инвестиционного консультанта. В 1998 году БКС стала членом секции фондового рынка Московской межбанковской валютной биржи (ММВБ) и участником Российской торговой системы (РТС). В 2000 году открыт филиал компании в Москве, и тогда же БКС в числе первых в России предложила клиентам интернет-трейдинг.
В 2011 году ФГ БКС объявила о новой стратегии, в рамках которой были выделены три направления развития, помимо брокериджа: розничное направление (БКС Премьер), инвестиционный банк (БКС Банк) и направление по работе с состоятельными клиентами (БКС Ультима).
Сегодня ФГ БКС – это:
• более 140 тысяч клиентов, в том числе более 4 тысяч юридических лиц ;
• 44 офиса и 56 агентских пунктов в крупнейших городах России6;
• более 3 тысяч сотрудников6;
• лидер по объемам клиентских сделок на фондовом, валютном и срочном рынках Московской биржи ;
• максимальный рейтинг надежности среди инвестиционных компаний — категория «ААА» по версии Национального рейтингового агентства» (НРА) ;
• лауреат национальных премий в области финансов и инвестиций: «Финансовый Олимп» (2007, 2009, 2010, 2012, 2015) ; «Финансовая Элита России» (2007, 2009, 2011) ; «Компания Года» (2006, 2007, 2009, 2010, 2011) ; «Элита Фондового Рынка» (2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014) и др.
* Название «БКС Премьер» используется АО «БКС Банк» (Генеральная лицензия ЦБ РФ № 101 от 15.12.2014 г., Лицензия проф. участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 154-13349-100000. Выдана ФСФР 14.10.2010 г.) в качестве товарного знака для идентификации оказываемых услуг.
Доступно на официальном сайте премии. Источник: http://www.kompaniyagoda.ru/ru/arch_premium/arch_premium.shtml
Доступно на официальном сайте премии. Источник: http://www.naufor.ru/tree.elite.asp?n=5643
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