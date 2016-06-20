БКС – 21 год: история о том, как мечты людей становятся достижимыми

«Мы идем не от стремления продать тот или иной продукт или, скажем, просто обеспечить человеку доходность Х на горизонте Y, а используем комплексный и глубокий подход, – говорит директор филиала «БКС Премьер» в Омске Ирина Махова. – Мы спрашиваем у клиента, а какие у вас задачи? Что у вас в жизни происходит? Для чего вы хотите положить деньги на депозит, либо в инвестиции? И вместе начинаем думать над этими вопросами. Клиент начинает ставить цели и вместе с финансовым консультантом накладывать их на временной горизонт».



