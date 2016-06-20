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Банк Акцепт стал лауреатом конкурса «Новосибирская марка» в 9-й раз!

20 июня 2016, 15:19
Банк Акцепт стал лауреатом конкурса «Новосибирская марка» в 9-й раз!

Конкурс продукции, услуг и технологий «Новосибирская марка» был учрежден в 2002 году и стал традиционным мероприятием в бизнес-сообществе Новосибирска.

За прошедшие годы конкурс завоевал престиж и безусловный авторитет среди компаний, лидирующих на потребительском рынке Новосибирска. Как неоднократный победитель банк «Акцепт» подтвердил свое место на Доске почета города Новосибирска и в этом году.

16 июня 2016 года в большом зале мэрии председатель правления Константин Васильев был торжественно награжден дипломом лауреата конкурса «Новосибирская марка» в номинации «За стабильность и профессионализм». Отметил социальную ответственность банка и вручил награду мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

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