Банк Акцепт стал лауреатом конкурса «Новосибирская марка» в 9-й раз!

Конкурс продукции, услуг и технологий «Новосибирская марка» был учрежден в 2002 году и стал традиционным мероприятием в бизнес-сообществе Новосибирска.
За прошедшие годы конкурс завоевал престиж и безусловный авторитет среди компаний, лидирующих на потребительском рынке Новосибирска. Как неоднократный победитель банк «Акцепт» подтвердил свое место на Доске почета города Новосибирска и в этом году.
16 июня 2016 года в большом зале мэрии председатель правления Константин Васильев был торжественно награжден дипломом лауреата конкурса «Новосибирская марка» в номинации «За стабильность и профессионализм». Отметил социальную ответственность банка и вручил награду мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
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