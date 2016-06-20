Банк Акцепт стал лауреатом конкурса «Новосибирская марка» в 9-й раз!

За прошедшие годы конкурс завоевал престиж и безусловный авторитет среди компаний, лидирующих на потребительском рынке Новосибирска. Как неоднократный победитель банк «Акцепт» подтвердил свое место на Доске почета города Новосибирска и в этом году.