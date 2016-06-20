Актер из России Антон Ельчин раздавлен насмерть автомобилем

Антон Ельчин родился в Ленинграде в 1989 году. Его родители, известные фигуристы, в том же году переехали в США. Ельчин сыграл в 75 фильмах, среди которых наиболее известны роли в «Терминаторе», «Звездном пути» и «Альфа доге».