Актер из России Антон Ельчин раздавлен насмерть автомобилем

Трагические вести из США – погиб известный актер Антон Ельчин, звезда фильмов «Терминатор», «Star Trek» и «Альфа Дог». Как сообщает TMZ, тело 27-летнего актера обнаружили у гаража его дома в Лос-Анжелесе. По предварительной версии, Ельчин был раздавлен собственным автомобилем в результате несчастного случая. Когда его нашли друзья, коробка передач машины находилась в нейтральном положении.
Поиски Антона Ельчина начались после того, как он не пришел на одну из репетиций. Версия с убийством пока не рассматривается.
Антон Ельчин родился в Ленинграде в 1989 году. Его родители, известные фигуристы, в том же году переехали в США. Ельчин сыграл в 75 фильмах, среди которых наиболее известны роли в «Терминаторе», «Звездном пути» и «Альфа доге».
Его последний фильм «Стартрек: Бесконечность» (Star Trek Beyond) выйдет в прокат 21 июля 2016 года.