Сотни девушек собрались на Зеленом острове в Омске

19 июня на Зеленом острове состоялся второй Цветочный забег, в котором приняли участие 390 любительниц бега из Омской, Кемеровской, Новосибирской и Свердловской областей.
Победители и призеры на дистанции 5 км
1. Валентина Барменкова (Омская область) – 18:37
2. Айгерим Жагыпарова (Омская область) – 20:12
3. Оксана Лукашевич (Омская область) – 20:15
Победители и призеры на дистанции 10 км
1. Марина Ковалёва (Омская область) – 33:55
2. Асель Сагнаева (Омская область) – 38:31
3. Анастасия Скотынянская (Омская область) – 38:43
Финишируя, бегуньи сразу же попадали в атмосферу праздника, ведь их ждали волонтеры с заслуженными охапками роз, свежими фруктами и прохладительными напитками.
Победительницы гонки были награждены медалями, букетами и специальными призами от спонсоров и партнеров мероприятия. Юные участницы до 14 лет получили пригласительные в кино для всей семьи. Кульминацией Цветочного забега стал розыгрыш призов для участниц на дистанции 5 км.
Цветочный забег – это новое событие серии забегов «Сибирский международный марафон». В этом году команда забега поставила перед собой новые цели, и спортивные, и благотворительные, доказав, что бег - это самый простой и доступный способ благотворительности. Часть собранных средств в рамках забега, ЭКСПО и СМС перечисления будет направлена на лечение подопечных фонда «Подари жизнь».
Цветочный забег «Женщины – детям!» - друзья фонда «Подари жизнь!»
Источник: пресс-служба Сибирского международного марафона
Верхнее фото: иллюстрация