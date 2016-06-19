Сотни девушек собрались на Зеленом острове в Омске



Цветочный забег – это новое событие серии забегов «Сибирский международный марафон». В этом году команда забега поставила перед собой новые цели, и спортивные, и благотворительные, доказав, что бег - это самый простой и доступный способ благотворительности. Часть собранных средств в рамках забега, ЭКСПО и СМС перечисления будет направлена на лечение подопечных фонда «Подари жизнь».

Цветочный забег «Женщины – детям!» - друзья фонда «Подари жизнь!»