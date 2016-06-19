Омич на Тойоте, лишенный ранее прав, вылетел в кювет и погиб от травм

Еще одно опрокидывание автомобиля в кювете произошло накануне поздно вечером в Омском районе.
Предварительно установлено, что водитель а/м Toyota Corsa, мужчина 1986 г.р., ехал по автодороге Омск-Муромцево. В районе 21-го километра водитель не справился с управлением. Машина вылетела в правый кювет, где опрокинулась.
Водитель погиб на месте. Полиция установила, что мужчина в марте 2016 года был лишен прав на 18 месяцев. Проводится проверка.
По материалам пресс-службы УГИБДД УМВД России по Омской области
Фото: иллюстрация
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