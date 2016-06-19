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Любинский проспект стал золотой улицей – что раскопали в центре Омска

19 июня 2016, 08:29
Работают экскаваторы.

Масштабная реконструкция центральной улицы Омска продолжается ударными темпами. Компания «ИдеалСтрой» в полной мере оправдывает свое название.


Строители делают Любинский проспект с таким размахом, что он скоро станет точно золотым.


Сколько в итоге будет вложено средств в реконструкцию участка города от площади Победы до улицы Партизанской… вряд ли кто-то в точности сейчас подсчитает.


Как сообщалось ранее, строители выяснили, что для качественных работ по укладке асфальтобетонного покрытия необходимо не просто «посыпать щебенки». Надо полностью произвести выемку всех слоев старой дороги, подготовить основание и затем сделать всё «на века».


Поражает основательность, с которой работают рабочие «ИдеалСтроя». В Омске есть уже один пример – улица Чокана Валиханова. Она стала новой визитной карточкой города.


Теперь – Любинский проспект с прилегающими окрестностями. Как ведутся работы по ремонту дороги надо видеть.


Работают несколько экскаваторов, туда-сюда проезжают самосвалы, трамбуется дорога там, где уже насыпана щебенка. В это же время ведутся работы на фасадах, укладываются гранитные плиты тротуаров. На автобусных остановках устанавливаются новые павильоны в стилистике новой старой улицы….

В общем, даже если строители не успеют сдать всё это великолепие ко Дню города, ничего. Лучше не торопясь доделать начатое, чем поспешить и что-то уже через год отвалится или просядет. Все же 300 лет бывает раз в 300 лет.





#Новости#Туризм#Недвижимость#События#Город
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