Голая девушка прокатилась на такси по городу, показав всем грудь 18+

Временами на улицах происходит такое, что рука сама тянется запечатлеть происходящее «для истории». Если учесть, что почти у 100% населения есть при себе либо телефон с камерой, либо видеорегистратор, либо фотоаппарат, попасть в эту самую историю может каждый.