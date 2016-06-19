Голая девушка прокатилась на такси по городу, показав всем грудь 18+

Временами на улицах происходит такое, что рука сама тянется запечатлеть происходящее «для истории». Если учесть, что почти у 100% населения есть при себе либо телефон с камерой, либо видеорегистратор, либо фотоаппарат, попасть в эту самую историю может каждый.
Вот и девушка с парнем в такси на одной из центральных московских улиц умудрились попасть в анналы Интернета после своего более чем вызывающего поступка. Ролик был прислан через приложение Lifecorr и первоначально опубликован на сайте
Сообщается, что парочка была сильно пьяна, и парень особо не возражал, когда его спутница начала снимать с себя одежду. Затем девушка решила высунуться из окна автомобиля. По ролику видно, что водители стоявших неподалеку автотранспортных средств восприняли поступок девушки положительно. Они стали одобрительно сигналить в ответ.
Кстати, нечто похожее случается и в Омске. Три года назад две девушки – одна в пижаме, другая без – проехались по улице Бульварная. И, конечно, неподалеку оказались очевидцы с видеокамерой.
Не советуем повторять подобное – нарушителей общественного порядка могут наказать по закону.