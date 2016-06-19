ЧП на озере: в шторм погибли 11 детей с инструктором, четверо пропали

Во время шторма лодки перевернулись и затонули. Погибли 11 детей и один инструктор. В настоящее время на озере работают спасатели. Из Москвы в Карелию направлены следователи и криминалисты центрального аппарата СК РФ. Один из инструкторов задержан, его допрашивают. Изъята документация в дирекции лагеря.