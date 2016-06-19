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ЧП на озере: в шторм погибли 11 детей с инструктором, четверо пропали

19 июня 2016, 19:05
Трагедия в Карелии.

Трагедия в Республике Карелия: во время отдыха на воде погибли 11 детей с инструктором. Крушение лодки произошло во время шторма на водоеме Сямозеро в Пряжинском районе. Все погибшие отдыхали в детском оздоровительном лагере «Парк-Отель Сямозеро».

По факту гибели 12 человек возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Предварительно известно следующее: 18 июня дети с инструкторами попали в шторм на озере Сямозеро. Всего на трех лодках находились 47 детей в сопровождении 4-х взрослых инструкторов.

Во время шторма лодки перевернулись и затонули. Погибли 11 детей и один инструктор. В настоящее время на озере работают спасатели. Из Москвы в Карелию направлены следователи и криминалисты центрального аппарата СК РФ. Один из инструкторов задержан, его допрашивают. Изъята документация в дирекции лагеря.

Пресс-служба МЧС России по Республике Карелия уточняет, что всего на озере в лодках в составе туристической группы находился 51 человек. Часть спасенных из воды детей находится на острове посреди озера. Расстояние до берега – 2,5 километра. Спасатели проводят эвакуацию.

Четыре человека пока не найдены. Их ищут. К поисковым работам подключили авиацию. С родителями и детьми работают психологи. Открыта горячая линия
8 (8142) 73 02 30.

Мэр столицы Сергей Собянин через Twitter сообщил, что часть погибших детей из Москвы. Они находились в оздоровительном лагере на отдыхе.





Обновлено в 20:45: ТАСС сообщает, что найдены тела еще трех детей. Напомним, ранее четверо были не найдены – велись их поиски.

#Новости#Главное#Происшествия#Общество
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