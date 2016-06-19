ЧП на озере: в шторм погибли 11 детей с инструктором, четверо пропали

Трагедия в Республике Карелия: во время отдыха на воде погибли 11 детей с инструктором. Крушение лодки произошло во время шторма на водоеме Сямозеро в Пряжинском районе. Все погибшие отдыхали в детском оздоровительном лагере «Парк-Отель Сямозеро».
По факту гибели 12 человек возбуждено уголовное дело. Об этом
Предварительно известно следующее: 18 июня дети с инструкторами попали в шторм на озере Сямозеро. Всего на трех лодках находились 47 детей в сопровождении 4-х взрослых инструкторов.
Во время шторма лодки перевернулись и затонули. Погибли 11 детей и один инструктор. В настоящее время на озере работают спасатели. Из Москвы в Карелию направлены следователи и криминалисты центрального аппарата СК РФ. Один из инструкторов задержан, его допрашивают. Изъята документация в дирекции лагеря.
Пресс-служба МЧС России по Республике Карелия
Четыре человека пока не найдены. Их ищут. К поисковым работам подключили авиацию. С родителями и детьми работают психологи. Открыта горячая линия
8 (8142) 73 02 30.
Мэр столицы Сергей Собянин через Twitter сообщил, что часть погибших детей из Москвы. Они находились в оздоровительном лагере на отдыхе.
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