Голая Волочкова в постели с медведем – интимные фото 18+



Когда звезда подиума выспалась, она узнала, что ее «интим с медвежонком» наделал много шуму в сети Интернет. Настя была бы не Настя, если бы не ответила всем не менее провокационным снимком – она сделала голый шпагат на стульях в обнимку с тем же медведем, ответив всем недоброжелателям следующее «Ребятки, это мой дом, моя веранда и моя страничка. Не нравится – не смотрите и не тиражируйте»