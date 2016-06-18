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Голая Волочкова в постели с медведем – интимные фото 18+

18 июня 2016, 11:38
Продолжает дразнить…

Известная прима-балерина Анастасия Волочкова снова «возбудила» общественное мнение своими откровенными снимками, размещенными на странице instagram.com/volochkova_art/.

Дело было так – сначала Волочкова проехалась с благотворительным концертным туром «Симфония добра» по Оренбургской области, а затем вернулась к себе в пригородное поместье и снова устроила «голую» фотосессию.

Сначала Анастасия уснула в обнимку с медведем на веранде. Сама балерина прокомментировал снимок так: «Какое счастье быть дома! Приехав после перелета раннего, случайно уснула на веранде и проспала 6,5 часов...»


Когда звезда подиума выспалась, она узнала, что ее «интим с медвежонком» наделал много шуму в сети Интернет. Настя была бы не Настя, если бы не ответила всем не менее провокационным снимком – она сделала голый шпагат на стульях в обнимку с тем же медведем, ответив всем недоброжелателям следующее «Ребятки, это мой дом, моя веранда и моя страничка. Не нравится – не смотрите и не тиражируйте»


Как раз «нравится» - потому и все смотрят.


Кстати, на странице Анастасии есть не только «голые» фото, но и вполне «одетые». Между концертами своего благотворительного тура по Оренбуржью Волочкова посмотрела на местные достопримечательности и сфотографировалась рядом с ними.




#Новости#Афиша#18+#Общество
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