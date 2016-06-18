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Девушки рассказали, как делали эротический массаж за 10 тысяч в Омске

18 июня 2016, 12:17
Девушки рассказали, как делали эротический массаж за 10 тысяч в Омске

В Омске 17 июня следственный отдел УМВД России по Омску направил в суд уголовное дело в отношении 43-летнего мужчины, которого обвиняют в организации занятия проституцией.

Следствие выяснило, что гражданин организовал в Омске сеть массажных салонов, в которых занимались совсем не медицинским массажем. Помещения были расположены в жилых домах и в полицию стали обращаться местные жители. Они рассказывали, что к салонам даже ночью подъезжали дорогие иномарки. Поток клиентов был плотным.


Полиция занялась проверкой и в течение 2 месяцев установила круг лиц, причастных к противоправным действиям. Оказалось, что все 4 салона принадлежали одному человеку, который оформил их на своих родственников.


Сами девушки-массажистки на допросах показали, что не знали о проституции. С их слов – владелец ввел в заблуждение, сказав, что они будут делать специальный массаж для релаксации, и что это относится к сфере медицинских услуг.

Но следствие выяснило, что массаж, именовавшийся «эротическим», являлся сексуальной услугой с ценой от 1 500 до 10 000 рублей.


Вину фигуранта уголовного дела подтвердили 118 свидетелей, было проведено 15 очных ставок, собраны иные доказательства. Организация занятия проституцией по закону карается лишением свободы до 5 лет.


По материалам СУ УМВД России по Омской области



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