16-летний омич убит ночью по дороге из клуба – тело обнаружено у моста

Затем молодой человек пропал. Родственники подумали, что он гостит у знакомых, и в полицию не обратились. Только через двое суток, заподозрив неладное, сообщили в правоохранительные органы. Было возбуждено уголовное дело по поводу безвестного исчезновения несовершеннолетнего.