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16-летний омич убит ночью по дороге из клуба – тело обнаружено у моста

18 июня 2016, 13:44
Возвращался домой пешком с девушкой.

По факту убийства жителя Омского региона возбуждено уголовное дело. Работают следователи.

По предварительным данным, 16-летний парень, учащийся сельхозтехникума, житель р.п Тевриз Омской области (проживал с матерью), гостил у деда в деревне Екатериновка. Около 3 часов ночи 13 июня он возвращался пешком из сельского клуба. По дороге домой к родственнику проводил девушку.

Затем молодой человек пропал. Родственники подумали, что он гостит у знакомых, и в полицию не обратились. Только через двое суток, заподозрив неладное, сообщили в правоохранительные органы. Было возбуждено уголовное дело по поводу безвестного исчезновения несовершеннолетнего.

Начались поиски. Тело подростка было обнаружено в реке Усыс недалеко от деревни у пешеходного моста. Расследование продолжается.


По материалам пресс-службы Следственного управления СК РФ по Омской области
Фото: иллюстрация

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