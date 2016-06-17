Военная техника минобороны РФ завязла в бездорожье под Омском

В Омском регионе накануне стартовал международный военный турнир «Рембат-2016», входящий в официальную программу «Армейских международных игр – 2016». На омской площадке соберутся военные специалисты-ремонтники. В индивидуальных гонках они покажут, как надо преодолевать смешанные препятствия в виде противотанковых рвов, колейных мостов, косогоров и т.д.
Также международные группы продемонстрируют мастерство ремонта различных видов военной техники в полевых условиях. Сюжет об омском «Рембате-2016» публикует ТК «Звезда».
Напомним, ранее сообщалось, что часть игр «Рембат-2016» пройдет как раз во время празднования 300-летия Омска на территории полигонов Омского автобронетанкового инженерного института.