Военная техника минобороны РФ завязла в бездорожье под Омском

В Омском регионе накануне стартовал международный военный турнир «Рембат-2016», входящий в официальную программу «Армейских международных игр – 2016». На омской площадке соберутся военные специалисты-ремонтники. В индивидуальных гонках они покажут, как надо преодолевать смешанные препятствия в виде противотанковых рвов, колейных мостов, косогоров и т.д.