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Военная техника минобороны РФ завязла в бездорожье под Омском

17 июня 2016, 06:28
Армейские игры.

В Омском регионе накануне стартовал международный военный турнир «Рембат-2016», входящий в официальную программу «Армейских международных игр – 2016». На омской площадке соберутся военные специалисты-ремонтники. В индивидуальных гонках они покажут, как надо преодолевать смешанные препятствия в виде противотанковых рвов, колейных мостов, косогоров и т.д.

Также международные группы продемонстрируют мастерство ремонта различных видов военной техники в полевых условиях. Сюжет об омском «Рембате-2016» публикует ТК «Звезда».



Напомним, ранее сообщалось, что часть игр «Рембат-2016» пройдет как раз во время празднования 300-летия Омска на территории полигонов Омского автобронетанкового инженерного института. Будет организован подвоз зрителей. На основные мероприятия прибудут представители минобороны РФ и специалисты оборонных заводов.

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