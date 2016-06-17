В России запретили продажу презервативов – кондомы исчезли с прилавков

С прилавков российских аптек, начиная с мая 2016 года, начали исчезать презервативы британской компании Durex. О причинах пропажи стало известно только 17 июня. Как сообщает ТАСС , британский производитель не успел пройти процедуру обязательной регистрации в Росздравнадзоре.



Ситуацию с кондомами журналистам прокомментировал глава Росздравнадзора Михаил Мурашко. Из-за того, что Durex не успел в установленном порядке зарегистрировать в России свои кондомы, они и стали исчезать с прилавков аптек и магазинов.