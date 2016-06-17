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В России запретили продажу презервативов – кондомы исчезли с прилавков

17 июня 2016, 07:27
Решение Росздравнадзора.

С прилавков российских аптек, начиная с мая 2016 года, начали исчезать презервативы британской компании Durex. О причинах пропажи стало известно только 17 июня. Как сообщает ТАСС, британский производитель не успел пройти процедуру обязательной регистрации в Росздравнадзоре.

Ситуацию с кондомами журналистам прокомментировал глава Росздравнадзора Михаил Мурашко. Из-за того, что Durex не успел в установленном порядке зарегистрировать в России свои кондомы, они и стали исчезать с прилавков аптек и магазинов.

«В соответствии с законодательством медицинские изделия должны пройти испытания технические, токсикологические, и все это должно пройти экспертизу в Росздравнадзоре», - сказал Мурашко.

У Durex еще есть возможность вернуться, но только после проведения вышеуказанных процедур. Если британская компания не сможет соблюсти все требования законодательства, потребителем придется обходиться другими марками презервативов.

Глава Росздрава отметил, что дефицита с кондомами не будет. Кроме Durex на рынке присутствует еще порядка 60 наименований презервативов других торговых марок.



#Новости#Здоровье#Бизнес#Общество
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