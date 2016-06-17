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В Омске перекроют движение на выходных – список улиц

17 июня 2016, 10:45
Сообщение мэрии города.

В воскресенье, 19 июня, в Омске пройдет открытый областной чемпионат по велоспорту-шоссе. В связи с грядущим спортивным мероприятием временно будет ограничено движение всех видов транспорта на некоторых городских дорогах, также в местах проведения гонки будет запрещена парковка, сообщает пресс-служба мэрии Омска.

Таким образом, с 10:00 до 14:00 в воскресенье, 19 июня, движение транспорта будет ограничено на следующих участках улично-дорожной сети:

- дорога от ул. Лукашевича до ул. Мостоотряд-63;
- дорога от ул. Перелета до ул. Мостоотряд-63;
- по дублеру ул. Лукашевича до ул. Мостоотряд-63.

В скором времени будут установлены информационные щиты и временные знаки для информирования автомобилистов об ограничении движения. Алексей Сиренко, возглавляющий департамент общественной безопасности администрации Омска, отметил, что пешеходам и водителям заранее стоит спланировать маршрут с учетом вносимых изменений.

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