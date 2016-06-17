В Омске перекроют движение на выходных – список улиц

В воскресенье, 19 июня, в Омске пройдет открытый областной чемпионат по велоспорту-шоссе. В связи с грядущим спортивным мероприятием временно будет ограничено движение всех видов транспорта на некоторых городских дорогах, также в местах проведения гонки будет запрещена парковка, сообщает пресс-служба мэрии Омска.