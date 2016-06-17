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В Нью-Йорке найден мертвым герой Леонардо ДиКаприо

17 июня 2016, 08:19
В Нью-Йорке найден мертвым герой Леонардо ДиКаприо

В Нью-Йорке в собственной квартире найден мертвым герой Леонардо ДиКаприо, с которого актер «срисовал» образ биржевого брокера для фильма «Волк с Уолл-стрит». ETCanada.com сообщает, что Дана Джиакетто (Dana Giacchetto) скончался на 54-м году жизни.

Тело экс-брокера обнаружил сосед. Накануне его видели в ночном клубе, где он в нетрезвом состоянии ругался с охранником.

Дана Джиакетто заработал все свои «шальные деньги» в 90-е годы прошлого столетия. Среди его клиентов было множество звезд Голливуда, в том числе и сам ДиКаприо.

В начале 2000-х биржевой воротила был приговорен к пяти годам заключения за мошеннические действия с акциями. Клиенты не досчитались от 5 до 10 миллионов долларов.

Фильм «Волк с Уолл-стрит» собрал в прокате около 400 миллионов долларов, из которых почти 14 – в России, и стал номинантом на пять Оскаров. Сценарий картины основан на книгах экс-брокера Джордана Белфорта. В процессе подготовки к воспроизведению действий главного героя на экране ДиКаприо использовал манеру поведения Дана Джиакетто.

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