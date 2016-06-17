В Нью-Йорке найден мертвым герой Леонардо ДиКаприо

Фильм «Волк с Уолл-стрит» собрал в прокате около 400 миллионов долларов, из которых почти 14 – в России, и стал номинантом на пять Оскаров. Сценарий картины основан на книгах экс-брокера Джордана Белфорта. В процессе подготовки к воспроизведению действий главного героя на экране ДиКаприо использовал манеру поведения Дана Джиакетто.