В Интернете появился новый вид порнографии 18+

Популярный портал начал свою работу в 2007 году, на сегодняшний день его аудитория насчитывает 60 миллионов человек ежедневно. Стоит отметить, что идея создания сервиса для слепых не является новой, подобная разработка уже действует на ресурсе Potnfertheblind, который является гораздо менее популярным.