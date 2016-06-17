В Интернете появился новый вид порнографии 18+

Создатели глобального ресурса категории «18+» PornHub решили пойти навстречу имеющим проблемы со зрением людям. На портале для взрослых появился новый раздел, в котором клубничкой смогут насладиться пользователи с ограниченными возможностями.
Новый раздел получил название «Described Videos» («Видео с описаниями»). Размещенные там ролики сопровождаются озвучкой профессиональных актеров. Женские и мужские голоса в подробностях рассказывают слабовидящим зрителям о том, что происходит на мониторе, сообщает издание «
На сегодняшний день на портале размещено 50 подобных роликов, которые предназначены для любителей разных видов порнографии. Представители глобального ресурса категории «18+» отмечают, что заботятся о своих посетителях, стараясь сделать контент доступным для всех.
Новшество PornHub достаточно быстро стало набирать популярность: после начала работы предназначенного для слабовидящих сервиса, просмотры портала увеличились на 20 тысяч в день.
Популярный портал начал свою работу в 2007 году, на сегодняшний день его аудитория насчитывает 60 миллионов человек ежедневно. Стоит отметить, что идея создания сервиса для слепых не является новой, подобная разработка уже действует на ресурсе Potnfertheblind, который является гораздо менее популярным.
Фото: скриншот из видео на YouTube