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Омское МЧС: закройте двери и окна, не разговаривайте по мобильному

17 июня 2016, 19:05
Омское МЧС: закройте двери и окна, не разговаривайте по мобильному

Сегодня утром омичи уже были напуганы громовыми раскатами. И спрашивали через социальные сети «что произошло». Управление МЧС по Омской области предупреждает: в ближайшие дни ожидаются еще дожди и грозы.

При этом молнии могут быть опасными. Зачастую они могут быть причиной пожара и даже гибели людей. Требуется соблюдать осторожность.

Если гроза застанет вас дома, то необходимо закрыть все двери, окна, дымоходы и вентиляционные отверстия. Не растапливать печи и камин.

Избегать разговора по телефону. Отключить все электроприборы и не подходить к молниеотводу, электропроводке, водостоку и антенне. Не стоять у окна.

Если гроза застанет на улице, необходимо спрятаться в помещении – зайти в магазин или кинотеатр. Не нужно прятаться под отдельно стоящим деревом. Говорить по мобильному также опасно.

Во время отдыха на природе от молний надо защитить палаточный городок. Для этого до начала грозы забить несколько металлических стержней на краю участка.

На открытом поле избегайте любых возвышенностей. Лучше выбраться из воды – иначе ваша голова станет на поверхности самым «возвышенным» местом.


Сильнейшая гроза в Омске летом 2014 года:


#Новости#Погода#Город#Технологии
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