Омский боец Александр Шлеменко задушил противника

Накануне в Санкт-Петербурге подошел к концу турнир M-1 Challenge 68. В главном бою вечера встречались омич
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Для Вячеслава Василевского этот бой был возможностью взять реванш у «Шторма». В связи с этим уроженец Зеленогорска начал поединок активней, захватив инициативу и периодически нанося преодолевающие защиту прицельные удары. Но в конце третьего раунда ключевую роль сыграл опыт Александра Шлеменко. Омичу удалось выстоять, а после поймать своего оппонента на ошибке – задушив Василевского с помощью гильотины.
После вчерашнего боя с Вячеславом Василевским Александр Шлеменко стал победителем Гран-при, что дает омскому бойцу возможность оспорить основной пояс с его нынешним обладателем Рамазаном Эмеевым.