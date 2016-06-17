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Омский боец Александр Шлеменко задушил противника

17 июня 2016, 14:41
Победа на Гран-при.

Накануне в Санкт-Петербурге подошел к концу турнир M-1 Challenge 68. В главном бою вечера встречались омич Александр «Шторм» Шлеменко и Вячеслав Василевский.

Спортсмены уже дрались друг с другом пару месяцев назад в рамках турнира M-1 Grand Prix 2016. Тогда раздельным решением судей победа досталась 32-летнему омичу.

Для Вячеслава Василевского этот бой был возможностью взять реванш у «Шторма». В связи с этим уроженец Зеленогорска начал поединок активней, захватив инициативу и периодически нанося преодолевающие защиту прицельные удары. Но в конце третьего раунда ключевую роль сыграл опыт Александра Шлеменко. Омичу удалось выстоять, а после поймать своего оппонента на ошибке – задушив Василевского с помощью гильотины.



После вчерашнего боя с Вячеславом Василевским Александр Шлеменко стал победителем Гран-при, что дает омскому бойцу возможность оспорить основной пояс с его нынешним обладателем Рамазаном Эмеевым.


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