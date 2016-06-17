Омский боец Александр Шлеменко задушил противника

Для Вячеслава Василевского этот бой был возможностью взять реванш у «Шторма». В связи с этим уроженец Зеленогорска начал поединок активней, захватив инициативу и периодически нанося преодолевающие защиту прицельные удары. Но в конце третьего раунда ключевую роль сыграл опыт Александра Шлеменко. Омичу удалось выстоять, а после поймать своего оппонента на ошибке – задушив Василевского с помощью гильотины.