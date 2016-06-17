Омская погода: жара выше нормы, обмеление Иртыша

Об особенностях омской погоды на летний период 2016 года шел разговор на пресс-конференции в ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС».
Омичей успокоили – в целом на территории региона лето будет теплым. В первые два летних месяца жара даже превысит стандартные показатели на 1-1,5 градуса. Погода в августе отличаться от обычной не будет.
Дождей ожидается больше в августе, а в июне-июле осадков будет меньше, чем в среднем за предыдущие годы в этом периоде. В последний месяц лета осадки могут выпадать неравномерно. Может сложиться так, что сразу выпадет месячная норма.
О грозах. Чаще они приходятся на июль. С периодичностью в среднем 5-9 дней. Вместе с грозами – шквалистый ветер и град на ограниченной территории.
Об урожае. Рост зерновых культур идет с опережением среднемноголетних сроков. У яровой пшеницы фаза «кущение» началась на 4-10 раньше обычного. Многолетние травы также «вымахали» уже на 13-16 сантиметров выше средних показателей.
Иртыш. Половодье на реках Омской области в 2016 году началось на 1-2 недели раньше обычного. Иртыш показал максимум уровня в 3,41 метра над нулем поста 21-23 мая. К 16 июня главная водная артерия Омска упала до уровня 1,60 и продолжает снижаться со скоростью 2-12 сантиметров сутки. Этот показатель фиксируют на всех реках региона, кроме Оми.
Текущая погода. Прогноз: до 20 июня в регионе будет стоять умеренно теплая погода с тепловыми показателями немного ниже нормы. Ночью +9…+14, днем +18…+23. Может пойти дождь. Причина небольшого похолодания – влияние высотного циклона.
Температура начнет расти с 20-21 июня, к 23-му достигнув показателей +23…+28 градусов. Местами – небольшие дожди. В текущие дни 18-19 июня вероятен дождь, ночью +11…+13, днем +21…+23.