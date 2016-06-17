Омичке бензопилой раздробило кости рук - мужчина не удержал инструмент

Источник в правоохранительных органах рассказал изданию, что женщина вместе со своим 38-летним родственником занималась подготовкой дров в лесу неподалеку от поселка Октябрьский Омского района. Женщина держала полена, а мужчина работал бензопилой, управление над которой в какой-то момент он потерял, в результате агрегат вырвался и попал на руки женщины.