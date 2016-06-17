Город55
ГлавноеВсе новости

Омичке бензопилой раздробило кости рук - мужчина не удержал инструмент

17 июня 2016, 16:48
Проводится проверка.

Накануне вечером, в восьмом часу, 26-летняя жительница Омского района с открытыми переломами костей обеих рук, а также ушибленными ранами предплечий была доставлена в БСМП-1, сообщает «Вечерний Омск».

Пострадавшей медики провели экстренную операцию. Согласно предварительным данным, врачам удалось спасти конечности молодой женщины, специалистами делаются положительные прогнозы на то, что в будущем ее руки будут нормально работать.

Источник в правоохранительных органах рассказал изданию, что женщина вместе со своим 38-летним родственником занималась подготовкой дров в лесу неподалеку от поселка Октябрьский Омского района. Женщина держала полена, а мужчина работал бензопилой, управление над которой в какой-то момент он потерял, в результате агрегат вырвался и попал на руки женщины.

По факту произошедшего несчастного случая проводится проверка.


Фото: иллюстрация

#Новости#Главное#Происшествия#Общество#Город
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Срочно. Омичам посоветовали снова носить маски
Министр здравоохранения РФ сделал заявление по поводу заболеваемости коронавирусом.
Сегодня, 14:45
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Ехали из детдома на праздник. Стали известны детали ДТП с автобусом в Омской области
Сегодня, 15:31