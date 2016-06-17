Омичке бензопилой раздробило кости рук - мужчина не удержал инструмент

Накануне вечером, в восьмом часу, 26-летняя жительница Омского района с открытыми переломами костей обеих рук, а также ушибленными ранами предплечий была доставлена в БСМП-1, сообщает «
Пострадавшей медики провели экстренную операцию. Согласно предварительным данным, врачам удалось спасти конечности молодой женщины, специалистами делаются положительные прогнозы на то, что в будущем ее руки будут нормально работать.
Источник в правоохранительных органах рассказал изданию, что женщина вместе со своим 38-летним родственником занималась подготовкой дров в лесу неподалеку от поселка Октябрьский Омского района. Женщина держала полена, а мужчина работал бензопилой, управление над которой в какой-то момент он потерял, в результате агрегат вырвался и попал на руки женщины.
По факту произошедшего несчастного случая проводится проверка.
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