Омичи приобрели жилья на 13 миллиардов рублей

УФНС России по Омской области подвело промежуточные итоги декларационной кампании 2016года.
По состоянию на 15 мая 2016 года жители Омской области предоставили в налоговые органы свыше 105 тыс. налоговых деклараций по налогу на доходы физических лиц за 2015 год.
Более 14 тыс. индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, продекларировали доходы от предпринимательской деятельности. Среди них 105 нотариусов, 72 адвоката и 55 арбитражных управляющих.
Порядка 17 тыс. омичей подали 3-НДФЛ по доходам от продажи недвижимости и транспортных средств.
По представленным налоговым декларациям за 2015 год к уплате в бюджет исчислено 292,7 млн. рублей.
Более 46 тыс. налогоплательщиков заявили имущественные налоговые вычеты в связи с понесенными расходами на приобретение жилья в размере 13,1 млрд. рублей, свыше 14 тыс. жителей региона заявили расходы на лечение и обучение, по договорам негосударственного пенсионного обеспечения и добровольного пенсионного страхования за 2015 год в сумме 701 млн. рублей. Общая сумма социального налогового вычета возросла на 164 млн. рублей.
Источник: omskportal.ru