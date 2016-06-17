Омичи приобрели жилья на 13 миллиардов рублей

Более 46 тыс. налогоплательщиков заявили имущественные налоговые вычеты в связи с понесенными расходами на приобретение жилья в размере 13,1 млрд. рублей, свыше 14 тыс. жителей региона заявили расходы на лечение и обучение, по договорам негосударственного пенсионного обеспечения и добровольного пенсионного страхования за 2015 год в сумме 701 млн. рублей. Общая сумма социального налогового вычета возросла на 164 млн. рублей.