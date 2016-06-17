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Омичи приобрели жилья на 13 миллиардов рублей

17 июня 2016, 17:48
Омичи приобрели жилья на 13 миллиардов рублей

УФНС России по Омской области подвело промежуточные итоги декларационной кампании 2016года.

По состоянию на 15 мая 2016 года жители Омской области предоставили в налоговые органы свыше 105 тыс. налоговых деклараций по налогу на доходы физических лиц за 2015 год.

Более 14 тыс. индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, продекларировали доходы от предпринимательской деятельности. Среди них 105 нотариусов, 72 адвоката и 55 арбитражных управляющих.

Порядка 17 тыс. омичей подали 3-НДФЛ по доходам от продажи недвижимости и транспортных средств.

По представленным налоговым декларациям за 2015 год к уплате в бюджет исчислено 292,7 млн. рублей.

Более 46 тыс. налогоплательщиков заявили имущественные налоговые вычеты в связи с понесенными расходами на приобретение жилья в размере 13,1 млрд. рублей, свыше 14 тыс. жителей региона заявили расходы на лечение и обучение, по договорам негосударственного пенсионного обеспечения и добровольного пенсионного страхования за 2015 год в сумме 701 млн. рублей. Общая сумма социального налогового вычета возросла на 164 млн. рублей.


Источник: omskportal.ru

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