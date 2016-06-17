Омичи активно раздеваются – официально разрешили

Вчера на территории города Омска был осуществлен прием в эксплуатацию Государственной инспекцией по маломерным судам МЧС России по Омской области и другими заинтересованными ведомствами и структурами всех пяти городских пляжей. Они отвечают необходимым требованиям: дно чистое, места заплывов ограничены буйками, на пляжах дежурят медики и спасатели, имеются кабинки для переодевания. Ранее в городе работал только коммерческий пляж «ОМТОР».
На сегодняшний день на территории Омской области функционируют восемь санкционированных пляжей:
1. Центральный – 1 - г. Омск, Центральный АО, р. Иртыш;
2. Центральный – 2 (Куйбышевский) - г. Омск, Центральный АО, р. Иртыш;
3. Кировский - г. Омск, Кировский АО, р. Иртыш;
4. Советский - г. Омск, Советский АО, р. Иртыш;
5. Первомайский - г. Омск, Советский АО, р. Иртыш.
6. ООО «Сервис» - «ОМТОР» - г. Омск, Центральный АО, р. Иртыш;
7. «Розлив» - Тюкалинский район, г. Тюкалинск, р. Тюкалка;
8. «Колос» - Омский район, п. Красноярка, озеро.
Напомним, что в этом году в связи с высоким уровнем воды в реке Иртыш открытие пляжного сезона в городе Омске было перенесено, и стало возможным только после спада воды в реке до безопасного уровня.
Главное управление МЧС России по Омской области напоминает жителям региона, что основной причиной гибели людей на водных объектах является купание в необорудованных для этих целей местах, а также купание в нетрезвом виде.
Всё это обусловлено тем, что в случае опасной для жизни ситуации рядом не оказывается квалифицированного спасателя, способного в кратчайшие сроки прийти на помощь тонущему человеку.
Источник: 55.mchs.gov.ru
Фото: иллюстрация