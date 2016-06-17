Омичи активно раздеваются – официально разрешили



На сегодняшний день на территории Омской области функционируют восемь санкционированных пляжей:



1. Центральный – 1 - г. Омск, Центральный АО, р. Иртыш;

2. Центральный – 2 (Куйбышевский) - г. Омск, Центральный АО, р. Иртыш;

3. Кировский - г. Омск, Кировский АО, р. Иртыш;

4. Советский - г. Омск, Советский АО, р. Иртыш;

5. Первомайский - г. Омск, Советский АО, р. Иртыш.

6. ООО «Сервис» - «ОМТОР» - г. Омск, Центральный АО, р. Иртыш;

7. «Розлив» - Тюкалинский район, г. Тюкалинск, р. Тюкалка;

8. «Колос» - Омский район, п. Красноярка, озеро.



Напомним, что в этом году в связи с высоким уровнем воды в реке Иртыш открытие пляжного сезона в городе Омске было перенесено, и стало возможным только после спада воды в реке до безопасного уровня.