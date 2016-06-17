Одна из стран отказалась от членства в Евросоюзе

Верхняя палата парламента Швейцарии, именуемая советом кантонов, проголосовала за отзыв ходатайства, поданного еще в 1992 году, о вступлении страны в Евросоюз, сообщает местная газета Neue Zürcher Zeitung.
За отзыв заявки проголосовали сразу 27 депутатов, двое воздержались, против – 13. Стоит отметить, что в марте аналогичное решение приняла нижняя палата парламента (Национальный совет). Тогда 126 парламентариев отдали свои голоса за отзыв ходатайства, против – 46.
Согласно информации издания, инициировал дебаты в парламенте член Швейцарской народной партии Лукас Рейман. Ранее министр иностранных дел страны отмечал, что позиция властей не изменилась с референдума 1992 года, на котором граждане Швейцарии отказались от присоединения к ЕС, ходатайство потеряло актуальность и утратило юридическую силу. Тогда против присоединения к европейской экономической зоне проголосовало 50,3% населения.
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