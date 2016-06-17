Одна из стран отказалась от членства в Евросоюзе

Согласно информации издания, инициировал дебаты в парламенте член Швейцарской народной партии Лукас Рейман. Ранее министр иностранных дел страны отмечал, что позиция властей не изменилась с референдума 1992 года, на котором граждане Швейцарии отказались от присоединения к ЕС, ходатайство потеряло актуальность и утратило юридическую силу. Тогда против присоединения к европейской экономической зоне проголосовало 50,3% населения.