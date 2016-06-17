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Киноклуб Лейка: «Доживём до понедельника» (6+)

17 июня 2016, 14:37
Киноклуб Лейка: «Доживём до понедельника» (6+)

Сибирская медиагруппа представляет очередной показ в киноклубе «Лейка»

Мы вернулись после небольшого перерыва! И снова с отечественной классикой!
Наша следующая встреча состоится 22 июня, в годовщину начала Великой Отечественной войны.

Смотрим «Доживём до понедельника».
Удивительно трогательный фильм Станислава Ростоцкого с Вячеславом Тихоновым и Ириной Печерниковой в главных ролях!
Мы все его видели, и, может быть, даже десятки раз, его бесконечно показывают по телевизору, но как хочется посмотреть на большом экране!

Ждём вас 22 апреля в 18:30 в КЦ «Маяковский» *(4 зал)
Стоимость билета: 50 рублей (билеты можно приобрести в кассах КЦ «Маяковский»).

И обязательно перед показом фильма свою авторскую лекцию прочтет Екатерина Барановская, к. ф. н., создатель, главный редактор и ведущий обозреватель киноблога «Фликер».

До встречи #вкиноклубелейка!

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#Новости#Реклама#Афиша#Общество
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