Киноклуб Лейка: «Доживём до понедельника» (6+)

Сибирская медиагруппа представляет очередной показ в киноклубе «Лейка»



Мы вернулись после небольшого перерыва! И снова с отечественной классикой!

Наша следующая встреча состоится 22 июня, в годовщину начала Великой Отечественной войны.



Смотрим «Доживём до понедельника».

Удивительно трогательный фильм Станислава Ростоцкого с Вячеславом Тихоновым и Ириной Печерниковой в главных ролях!

Мы все его видели, и, может быть, даже десятки раз, его бесконечно показывают по телевизору, но как хочется посмотреть на большом экране!