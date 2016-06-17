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Ким Кардашьян в постели - роскошная грудь и ничего лишнего 18+

17 июня 2016, 13:23
Горячие снимки.

Американская телезвезда Ким Кардашьян снялась в откровенной фотосессии для популярного мужского журнала GQ. На странице издания в социальной сети Instagram были опубликованы некоторые кадры с фотосессии.

В рамках одного из образов 35-летняя Ким облачилась в кожаную куртку, надетую поверх нижнего белья. Эта съемка стала для 35-летней знаменитости первым сотрудничеством с журналом GQ. Информации о дате выхода номера с Кардашьян пока нет.


На страницу издания в социальной сети Instagram подписано 2,8 миллиона пользователей, к данному моменту снимки Ким собрали от 25 до 30 тысяч лайков. На странице самой Кардашьян сделанная для обложки GQ фотография собрала более 746 тысяч лайков.


Стоит напомнить, что месяц назад Ким Кардашьян была удостоена премии Webby Awards, известной как интернет-Оскар. Награду 35-летняя американская телезвезда получила за публикацию своих откровенных селфи. Организаторы мероприятия отметили стремительно растущую популярность Ким в сети, за что она и стала победителем в номинации Break The Internet.


#Новости#Афиша#Мода#18+#Главное#Общество
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