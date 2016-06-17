Ким Кардашьян в постели - роскошная грудь и ничего лишнего 18+

Американская телезвезда Ким Кардашьян снялась в откровенной фотосессии для популярного мужского журнала GQ. На странице издания в социальной сети Instagram были опубликованы некоторые кадры с фотосессии.
В рамках одного из образов 35-летняя Ким облачилась в кожаную куртку, надетую поверх нижнего белья. Эта съемка стала для 35-летней знаменитости первым сотрудничеством с журналом GQ. Информации о дате выхода номера с Кардашьян пока нет.
На страницу издания в социальной сети Instagram подписано 2,8 миллиона пользователей, к данному моменту снимки Ким собрали от 25 до 30 тысяч лайков. На странице самой Кардашьян сделанная для обложки GQ фотография собрала более 746 тысяч лайков.
Стоит напомнить, что месяц назад