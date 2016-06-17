Ким Кардашьян в постели - роскошная грудь и ничего лишнего 18+



Стоит напомнить, что месяц назад Ким Кардашьян была удостоена премии Webby Awards , известной как интернет-Оскар. Награду 35-летняя американская телезвезда получила за публикацию своих откровенных селфи. Организаторы мероприятия отметили стремительно растущую популярность Ким в сети, за что она и стала победителем в номинации Break The Internet.