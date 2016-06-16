Звездный российский футболист перешел в испанский топ-клуб

Сумма сделки по переходу 25-летнего россиянина составила 7 миллионов евро. Ранее, в сезоне 2014/15, Денис Черышев уже выступал за «Вильярреал» на правах аренды. В 40 матчах за «желтую субмарину» футболист отметился 7 голами и 10 результативными передачами.