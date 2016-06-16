Город55
ГлавноеВсе новости

Звездный российский футболист перешел в испанский топ-клуб

16 июня 2016, 09:54
Новые карьерные перспективы.

Российский полузащитник, права на которого принадлежали мадридскому «Реалу», Денис Черышев перешел в другой испанский клуб - «Вильярреал». Футболист подписал с «желтой субмариной» 5-летний контракт, сообщается на сайте команды.

Сумма сделки по переходу 25-летнего россиянина составила 7 миллионов евро. Ранее, в сезоне 2014/15, Денис Черышев уже выступал за «Вильярреал» на правах аренды. В 40 матчах за «желтую субмарину» футболист отметился 7 голами и 10 результативными передачами.

Первую часть нынешнего сезона Черышев провел в мадридском «Реале», вторую – в составе «Валенсии», за которую футболист забил 3 мяча в шести встречах. Отыграть полноценный сезон нашему футболисту помешали травмы.

В активе у 25-летнего россиянина 9 игр за сборную. На Евро-2016 Денис не смог поехать из-за травмы мышцы бедра, которую игрок получил в мае, выступая в составе «Валенсии».

Денис Черышев является одним из самых перспективных российских футболистов, но раскрыть свой потенциал в полной мере полузащитнику мешают травмы, которым наш игрок, к сожалению, подвержен.

Вильярреал в нынешнем сезоне, по итогам чемпионата Испании, занял 4-е место, пропустив вперед лишь признанных грандов мирового футбола - «Барселону», «Реал Мадрид» и «Атлетико Мадрид».


Фото: themoscowtimes.com

#Новости#Футбол#Главное#Спорт
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Срочно. Омичам посоветовали снова носить маски
Министр здравоохранения РФ сделал заявление по поводу заболеваемости коронавирусом.
Сегодня, 14:45
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Ехали из детдома на праздник. Стали известны детали ДТП с автобусом в Омской области
Сегодня, 15:31