Звездный российский футболист перешел в испанский топ-клуб

Российский полузащитник, права на которого принадлежали мадридскому «Реалу», Денис Черышев перешел в другой испанский клуб - «Вильярреал». Футболист подписал с «желтой субмариной» 5-летний контракт, сообщается на сайте команды.
Сумма сделки по переходу 25-летнего россиянина составила 7 миллионов евро. Ранее, в сезоне 2014/15, Денис Черышев уже выступал за «Вильярреал» на правах аренды. В 40 матчах за «желтую субмарину» футболист отметился 7 голами и 10 результативными передачами.
Первую часть нынешнего сезона Черышев провел в мадридском «Реале», вторую – в составе «Валенсии», за которую футболист забил 3 мяча в шести встречах. Отыграть полноценный сезон нашему футболисту помешали травмы.
В активе у 25-летнего россиянина 9 игр за сборную. На Евро-2016 Денис не смог поехать из-за травмы мышцы бедра, которую игрок получил в мае, выступая в составе «Валенсии».
Денис Черышев является одним из самых перспективных российских футболистов, но раскрыть свой потенциал в полной мере полузащитнику мешают травмы, которым наш игрок, к сожалению, подвержен.
Вильярреал в нынешнем сезоне, по итогам чемпионата Испании, занял 4-е место, пропустив вперед лишь признанных грандов мирового футбола - «Барселону», «Реал Мадрид» и «Атлетико Мадрид».
Фото: themoscowtimes.com