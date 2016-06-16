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Жестокое избиение 15-летней школьницы – все стояли и смотрели 18+

16 июня 2016, 06:19
Видео слили в социальную сеть.

Первоначально информация о шокирующем происшествии появилась в социальных сетях – сами подростки, участники и свидетели истязания, начали распространять видеоролик с моментом драки.

Всё произошло в подмосковном городе Королев. Была избита 15-летняя девочка. Как сообщается в СМИ, в настоящее время она находится в больнице с травмами. С девочкой также работают психологи – у нее сильный стресс.

Как видно на снятом ролике, никто их очевидцев драки даже не пытается помочь пострадавшей. Все стоят, смеются и комментируют происходящее.

Видео 18+ (сцены жестокости):

После публикации в прессе, о драке узнали в Следственном комитете РФ. Была проведена доследственная проверка. Как сообщает пресс-служба ведомства, по факту избиения 15-летней школьницы возбуждено уголовное дело об истязании.

По данным следствия всё произошло 13 июня 2016 года в Королеве. После оскорбительного высказывания в адрес одной из девочек возникла ссора. Далее две школьницы набросились на потерпевшую и начали ее избивать.

В последствие медики диагностировали у школьницы телесные повреждения в виде кровоподтеков лба и заушной области. Расследование продолжается.

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