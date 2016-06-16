Жестокое избиение 15-летней школьницы – все стояли и смотрели 18+

Первоначально информация о шокирующем происшествии появилась в социальных сетях – сами подростки, участники и свидетели истязания, начали распространять видеоролик с моментом драки.
Всё произошло в подмосковном городе Королев. Была избита 15-летняя девочка. Как сообщается в СМИ, в настоящее время она находится в больнице с травмами. С девочкой также работают психологи – у нее сильный стресс.
Как видно на снятом ролике, никто их очевидцев драки даже не пытается помочь пострадавшей. Все стоят, смеются и комментируют происходящее.
Видео 18+ (сцены жестокости):
После публикации в прессе, о драке узнали в Следственном комитете РФ. Была проведена доследственная проверка. Как сообщает пресс-служба ведомства, по факту избиения 15-летней школьницы возбуждено уголовное дело об истязании.
По данным следствия всё произошло 13 июня 2016 года в Королеве. После оскорбительного высказывания в адрес одной из девочек возникла ссора. Далее две школьницы набросились на потерпевшую и начали ее избивать.
В последствие медики диагностировали у школьницы телесные повреждения в виде кровоподтеков лба и заушной области. Расследование продолжается.