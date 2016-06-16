Вазовские автомобили Lada станут праворульными

Николя Мор отметил, что европейский рынок с точки зрения цен, законодательных требований и распределения дилеров является очень конкурентным. В настоящее время наиболее активно ведется работа в европейских 6-7 странах, из которых наиболее перспективными являются Венгрия и Германия. Также интерес вызывают страны Прибалтики, Словакия и Сербия, не входящая в состав ЕС.