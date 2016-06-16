Вазовские автомобили Lada станут праворульными

Российская компания «АвтоВАЗ» планирует увеличить долю экспортных продаж, в связи с этим для некоторых стран необходимо будет производить машины Lada с правым рулем, сообщил президент компании Николя Мор изданию «
Николя Мор отметил, что европейский рынок с точки зрения цен, законодательных требований и распределения дилеров является очень конкурентным. В настоящее время наиболее активно ведется работа в европейских 6-7 странах, из которых наиболее перспективными являются Венгрия и Германия. Также интерес вызывают страны Прибалтики, Словакия и Сербия, не входящая в состав ЕС.
Президент «АвтоВАЗа» отметил, что фокусироваться предприятие будет лишь на некоторых автомобилях и на некоторых странах. Например, новую Lada 4x4 можно будет продавать преимущественно в населенных пунктах с деревенской местностью, а также в горных регионах.
Отмечается, что есть вероятность возобновления поставок российских автомобилей в Латинскую Америку. Также необходимо решить, для каких стран есть необходимость разработки машин с правым рулем. В идеале доля экспорта в ближайшие пять лет должна быть увеличена с 10% до 20%. Кроме того, особое внимание будет уделяться Казахстану.
История экспорта праворульных автомобилей Lada прекратилась в середине 1990-х. Ранее рассматривался вариант создания модели 2110 с правым рулем, но непростая экономическая ситуация, а также потеря позиций на «праворульных» рынках привели к отказу от реализации этой идеи.
Фото: lada.ru