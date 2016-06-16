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В Омске теплоход с пассажирами врезался в парапет Иртышской набережной

16 июня 2016, 07:45
Происшествие в центре города.

Вечером 15 июня горожане, прогуливавшиеся вдоль Иртышской набережной, стали очевидцами инцидента с теплоходом «Москва-45». Прогулочное судно «протаранило» облицовку набережной.

Омские СМИ сообщают, что обошлось без жертв. И пассажиры, и очевидцы, и даже персонал теплохода, - все восприняли инцидент с улыбкой и без паники. Теплоход подцепили буксиром и отвели от берега.


Кстати, это не первый похожий инцидент за последние несколько лет. В мае 2014 года также очевидцы стали свидетелями как прогулочный теплоход «Москва-126» не вписался в разворот в районе слияния реки Оми и Иртыша. Тогда функционировал причал со стороны площади «У Шара».

Теплоход, двигавшийся задним ходом, снесло к берегу у Воскресенского сквера. Прогулочное судно левым бортом врезалось в здание насосной станции ТЭЦ-1. В тот день был сильный ветер. Обошлось без пострадавших.






#Новости#Происшествия#Город#Технологии
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