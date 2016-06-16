В Омске теплоход с пассажирами врезался в парапет Иртышской набережной

Вечером 15 июня горожане, прогуливавшиеся вдоль Иртышской набережной, стали очевидцами инцидента с теплоходом «Москва-45». Прогулочное судно «протаранило» облицовку набережной.
Омские СМИ сообщают, что обошлось без жертв. И пассажиры, и очевидцы, и даже персонал теплохода, - все восприняли инцидент с улыбкой и без паники. Теплоход подцепили буксиром и отвели от берега.
Кстати, это не первый похожий инцидент за последние несколько лет. В мае 2014 года также очевидцы стали свидетелями как прогулочный
Теплоход, двигавшийся задним ходом, снесло к берегу у Воскресенского сквера. Прогулочное судно левым бортом врезалось в здание насосной станции ТЭЦ-1. В тот день был сильный ветер. Обошлось без пострадавших.