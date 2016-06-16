В Омске теплоход с пассажирами врезался в парапет Иртышской набережной

Кстати, это не первый похожий инцидент за последние несколько лет. В мае 2014 года также очевидцы стали свидетелями как прогулочный теплоход «Москва-126» не вписался в разворот в районе слияния реки Оми и Иртыша. Тогда функционировал причал со стороны площади «У Шара».