В Омске сломалась еще одна карусель: «погибло всего 2 человека»

Кстати, шутка работников аттракциона, как ее передали очевидцы, про «ВСЕГО 2» погибших не вполне уместна. Так как буквально около 10 дней назад инцидент с поломкой аттракциона произошел в парке «Зеленый остров». Карусель «Орбита» при движении неожиданно отклонилась от траектории, что едва не привело к человеческим жертвам. Возбуждено уголовное дело.