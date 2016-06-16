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В Омске сломалась еще одна карусель: «погибло всего 2 человека»

16 июня 2016, 18:01
Вылетели болты.

Первоначально о произошедшем инциденте сообщили очевидцы через социальные сети. Поломка аттракциона произошла в парке имени 30-летия ВЛКСМ.

Омичей поразила реакция работников, обслуживающих аттракцион. Когда на карусели под названием «Хип-хоп» во время катания начали «выпадать болты», работники пошутили, сказав, что на «хип хопе погибло ВСЕГО 2 человека».


Публикацией в социальной сети уже заинтересовались в Следственном управлении СК РФ по Омской области. Будет проведена доследственная проверка, все обстоятельства случившегося будут выяснены. По итогам будет принято процессуальное решение.

Кстати, шутка работников аттракциона, как ее передали очевидцы, про «ВСЕГО 2» погибших не вполне уместна. Так как буквально около 10 дней назад инцидент с поломкой аттракциона произошел в парке «Зеленый остров». Карусель «Орбита» при движении неожиданно отклонилась от траектории, что едва не привело к человеческим жертвам. Возбуждено уголовное дело.

А в парке имени 30-летия ВЛКСМ еще одна поломка аттракциона произошла, напомним, в июне 2014 года. На карусели «Кенгуру» пострадали две девочки. Во время движения лопнула одна из пневматических подушек. Кресло с детьми рухнуло вниз. Было возбуждено уголовное дело.


Верхнее фото: иллюстрация
Фото в тексте: vk.com/dtpomskru


Как обычно работает карусель «Хип-хоп»:


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