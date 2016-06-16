В Омске сломалась еще одна карусель: «погибло всего 2 человека»

Первоначально о произошедшем инциденте сообщили очевидцы
Омичей поразила реакция работников, обслуживающих аттракцион. Когда на карусели под названием «Хип-хоп» во время катания начали «выпадать болты», работники пошутили, сказав, что на «хип хопе погибло ВСЕГО 2 человека».
Публикацией в социальной сети уже заинтересовались в Следственном управлении СК РФ по Омской области. Будет проведена доследственная проверка, все обстоятельства случившегося будут выяснены. По итогам будет принято процессуальное решение.
Кстати, шутка работников аттракциона, как ее передали очевидцы, про «ВСЕГО 2» погибших не вполне уместна. Так как буквально
А в парке имени 30-летия ВЛКСМ еще одна поломка аттракциона произошла, напомним, в июне 2014 года. На карусели «Кенгуру»
Верхнее фото: иллюстрация
Фото в тексте: vk.com/dtpomskru
Как обычно работает карусель «Хип-хоп»: