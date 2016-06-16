Традиционный подарок для омских медиков: ключи от автомобиля

Традиционно в преддверии Дня медицинского работника, который отмечается в третье воскресенье июня, лучшие представители отрасли здравоохранения будут отмечены правительственными и ведомственными наградами за высокое профессиональное мастерство.



В этом году ведомственными наградами Министерства здравоохранения Российской Федерации награждены 159 человек, Почетными грамотами Правительства Омской области – 30 человек, 392 специалиста награждены Почетными грамотами Министерства здравоохранения Омской области и более 1000 специалистам объявлена благодарность Министерства здравоохранения Омской области за многолетний добросовестный труд.