Традиционный подарок для омских медиков: ключи от автомобиля

Традиционно в преддверии Дня медицинского работника, который отмечается в третье воскресенье июня, лучшие представители отрасли здравоохранения будут отмечены правительственными и ведомственными наградами за высокое профессиональное мастерство.
В этом году ведомственными наградами Министерства здравоохранения Российской Федерации награждены 159 человек, Почетными грамотами Правительства Омской области – 30 человек, 392 специалиста награждены Почетными грамотами Министерства здравоохранения Омской области и более 1000 специалистам объявлена благодарность Министерства здравоохранения Омской области за многолетний добросовестный труд.
16 июня в 15.00 часов в Концертном зале состоится торжественное мероприятие, посвященное Дню медицинского работника, в котором примут участие около 800 работников здравоохранения. Будут подведены итоги областного этапа Всероссийского конкурса врачей, победителями которого стали 52 врача, занявших 1-е и 2-е места в 26 номинациях. Лучшему врачу региона по традиции будут вручены ключи от автомобиля.
Кроме этого по инициативе Правительства Омской области приказом Министерства здравоохранения Омской области в 2015 году учреждены новые ведомственные награды Министерства здравоохранения Омской области – медаль «За заслуги в области здравоохранения» и нагрудный знак «Отличник здравоохранения Омской области». На торжественном мероприятии будут вручены 4 медали и 3 нагрудных знака медицинским работникам, внесшим большой личный вклад в развитие здравоохранения на территории Омской области.
Сегодня в сфере здравоохранения региона работают более 46 тысяч специалистов, среди которых 8106 врачей и 19664 специалиста со средним медицинским образованием. 95 медицинских работников имеют звание «Заслуженный врач Российской Федерации» и «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации», 1345 – награждены ведомственными наградами.
Источник: omskportal.ru
Фото: иллюстрация