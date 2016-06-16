Опасная вода в Омске – предупреждение МЧС

Жителям нашего региона перед тем как отправиться на отдых у воды необходимо помнить, что основными причинами гибели на водных объектах людей является купание в нетрезвом виде, а также в местах, которые для этих целей не оборудованы, сообщает пресс-служба главного управления МЧС РФ по Омской области.