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Опасная вода в Омске – предупреждение МЧС

16 июня 2016, 10:35
Будьте внимательны!

Главное управление МЧС РФ по Омской области обратилось к жителям нашего региона для того, чтобы предостеречь их от опасности, которая может ожидать омичей у воды.

Жителям нашего региона перед тем как отправиться на отдых у воды необходимо помнить, что основными причинами гибели на водных объектах людей является купание в нетрезвом виде, а также в местах, которые для этих целей не оборудованы, сообщает пресс-служба главного управления МЧС РФ по Омской области.

Возникновение подобного рода чрезвычайных ситуаций обусловлено тем, что в случае возникновения опасности квалифицированного спасателя, который способен прийти на помощь тонущему человеку в кратчайшие сроки, рядом не оказывается.

В связи с этим Главное управление МЧС РФ по Омской области призывает жителей нашего региона воздержаться от купания. Отмечается, что особое внимание необходимо уделить безопасности детей, исключив их нахождение вблизи от водоемов.



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