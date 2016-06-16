Омские базы вооружения и военной техники приведены в готовность

Проверка мобилизационной готовности базы хранения военной техники и вооружения в Омской области проводится в рамках внезапной проверки боевой готовности офицерами Генерального штаба российских ВС, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Кроме того, военными комиссариатами Центрального военного округа осуществляется оповещение и организация призыва находящихся в запасе граждан, а также обеспечивается комплектование подразделений.
Резервисты по прибытии в воинские подразделения получают обмундирование, после чего они экипируются и занимают свои должности.
Внезапная проверка мобилизационной и боевой готовности ряда органов военного управления, а также отдельных баз хранения военной техники и вооружения началась в соответствии с решением Владимира Путина.
Ранее, 14 июня в 7:00 по московскому времени, стартовали мероприятия, направленные, на оценку мобилизационной готовности, а также способности выполнять поставленные задачи территориальной обороны с призывом находящихся в запасе граждан. Также осуществляется проверка ряда воинских частей и отдельных баз хранения военной техники и вооружения, органов военного управления военных округов с развертыванием полевых пунктов управления. Проверка закончится 22 июня.
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