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Омские базы вооружения и военной техники приведены в готовность

16 июня 2016, 11:20
Внезапная проверка.

Проверка мобилизационной готовности базы хранения военной техники и вооружения в Омской области проводится в рамках внезапной проверки боевой готовности офицерами Генерального штаба российских ВС, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Кроме того, военными комиссариатами Центрального военного округа осуществляется оповещение и организация призыва находящихся в запасе граждан, а также обеспечивается комплектование подразделений.

Резервисты по прибытии в воинские подразделения получают обмундирование, после чего они экипируются и занимают свои должности.

Внезапная проверка мобилизационной и боевой готовности ряда органов военного управления, а также отдельных баз хранения военной техники и вооружения началась в соответствии с решением Владимира Путина.

Ранее, 14 июня в 7:00 по московскому времени, стартовали мероприятия, направленные, на оценку мобилизационной готовности, а также способности выполнять поставленные задачи территориальной обороны с призывом находящихся в запасе граждан. Также осуществляется проверка ряда воинских частей и отдельных баз хранения военной техники и вооружения, органов военного управления военных округов с развертыванием полевых пунктов управления. Проверка закончится 22 июня.


Фото: иллюстрация

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