Омские базы вооружения и военной техники приведены в готовность

Ранее, 14 июня в 7:00 по московскому времени, стартовали мероприятия, направленные, на оценку мобилизационной готовности, а также способности выполнять поставленные задачи территориальной обороны с призывом находящихся в запасе граждан. Также осуществляется проверка ряда воинских частей и отдельных баз хранения военной техники и вооружения, органов военного управления военных округов с развертыванием полевых пунктов управления. Проверка закончится 22 июня.