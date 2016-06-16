Омич обменял 630 тысяч рублей на новые купюры из-за денежной реформы

В Омске полиция ищет мошенника, похитившего крупную сумму денег у пенсионера. 78-летний пострадавший обратился к правоохранителям за помощью 15 июня. Пожилой омич заявил, что неизвестный похитил у него 630 000 рублей.
Пенсионер сообщил следующее: на улице он познакомился с неизвестным молодым человеком, который рассказал ему о денежной реформе – якобы старые купюры надо менять на новые.
Затем злоумышленник обменял денежные купюры пенсионера, после чего удалился. Когда пенсионер начал изучать «новые дензнаки», то обнаружил, что они являются сувенирной продукцией.
Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Срок: до 6 лет лишения свободы.
Составлен фоторобот подозреваемого: мужчина, на вид 32 года, рост 169-171 см, телосложение плотное, лицо смуглое, глаза темные. Одет в темную бейсболку с белым козырьком, темную куртку и светлую рубашку. Расследование продолжается.
Правоохранительные органы еще раз предупреждают граждан: не верьте незнакомым людям на слово! Если некто приходит к вам в дом и начинает говорить о выплатах или денежных реформах, предлагая обменять или разменять деньги, не спешите им верить.
Потребуйте предъявить документы, удостоверяющие личность. Позвоните в организацию, откуда якобы пришел этот человек, известите родных. Если ваши пожилые родственники живут отдельно, позвоните им и предупредите о фактах мошенничества.
Если вы сами столкнулись с мошенниками – немедленно звоните в полицию по телефону 02.
По материалам пресс-службы УМВД России по г. Омску