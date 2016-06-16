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Омич без прав сбил двух подростков, находившихся на дороге

16 июня 2016, 16:20
Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

В дежурную часть ГИБДД поступила информация о ДТП, связанном с наездом на пешеходов, из медицинского учреждения 16 июня в 01:20 часов

Сотрудниками Госавтоинспекции, прибывшими на место происшествия, предварительно установлено, что находившийся за рулем автомобиля ВАЗ-21074 молодой человек 1991 года рождения не имел права управления транспортным средством. Около 23:30 он допустил наезд на пешеходов, которые двигались по правой стороне попутно автомобилю. Произошло дорожно-транспортное происшествие на улице Мира в селе Сереброполье Азовского района.

В результате случившегося ДТП пострадали двое подростков 2000 года рождения, они обратились в медицинское учреждения, откуда были отпущены после проведенного осмотра.

Окончательно причины и обстоятельства ДТП будут установлены в ходе дальнейшей проверки. УМВД РФ по Омской области призывает автомобилистов соблюдать ПДД, в частности скоростной режим.


По материалам пресс-службы УМВД РФ по Омской области
Фото: иллюстрация

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