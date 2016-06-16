Омич без прав сбил двух подростков, находившихся на дороге

Сотрудниками Госавтоинспекции, прибывшими на место происшествия, предварительно установлено, что находившийся за рулем автомобиля ВАЗ-21074 молодой человек 1991 года рождения не имел права управления транспортным средством. Около 23:30 он допустил наезд на пешеходов, которые двигались по правой стороне попутно автомобилю. Произошло дорожно-транспортное происшествие на улице Мира в селе Сереброполье Азовского района.