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На орбите Земли обнаружена еще одна Луна

16 июня 2016, 17:39
Открыт новый естественный спутник.

Новый естественный спутник Земли обнаружили астрономы. Им является астероид, получивший название 2016 HO3, он сопровождает нашу планету уже на протяжении ста лет и будет находиться на ее орбите еще несколько столетий, сообщает официальный сайт НАСА.

Масса и размеры астероида в настоящее время точно не известны. Предположительно, диаметр космического объекта равняется 40-100 метрам. Согласно подсчетам ученых, минимальная дистанция между нашей планетой и 2016 HO3 может составить 38 расстояний от Земли до Луны, максимальная – 100.

В течение ближайших нескольких столетий астероид будет квазиспутником Земли. Впервые 2016 HO3 удалось обнаружить 27 апреля 2016 года с помощью расположенного на Гавайях автоматического телескопа Pan-STARRS.

На сегодняшний день у нашей планеты имеется четыре квазиспутника, без учета недавно обнаруженного 2016 HO3. В ближайшее столетие еще четыре астероида могут перейти в эту категорию объектов.

С 1996 по 2006 годы квазиспутником Земли являлся астероид 2003 YN107. Также стоит отметить, что других планет Солнечной системы также имеются подобного рода объекты.


Фото: иллюстрация

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