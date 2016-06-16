Мальчик и девочка на велосипедах пропали под Омском

Дети, гостившие у бабушки в Шербакульском районе, самостоятельно поехали на велосипедах в Омск. Об этом в полицию сообщила сама пенсионерка, жительница села Яблоновка.
Внукам – 8 и 10 лет. Мальчик и девочка оставили записку, что возвращаются в Омск к родителям.
Сотрудники полиции провели опрос родственников разыскиваемых детей. К поискам несовершеннолетних приступил личный состав органов внутренних дел, экипажи наружных служб, привлечены волонтеры. Обследуются территории вокруг села, автодорога Шербакуль – Омск.
По материалам пресс-службы УМВД России по Омской области
Фото: иллюстрация
Обновлено в 08:37: дети найдены. Они самостоятельно вернулись домой к бабушке, рассказав, что катались по проселочным дорогам. Противоправных действий в отношении них совершено не было.