Ипотека дешевеет

Во всех офисах банка «Акцепт» вступили в силу изменения по ипотечным кредитам.
Для покупателей жилья на вторичном рынке недвижимости ставки снижены на 0,25 процентных пункта.
Также для зарплатников банка «Акцепт» предложены льготные процентные ставки, которые ниже стандартных на 0,5 процентных пункта. Для получения льготной ставки можно оформить зарплатную карту банка в индивидуальном порядке, предоставив заявление в бухгалтерию своего предприятия.
Напоминаем, что в банке «Акцепт» ипотека оформляется не только на приобретение квартиры, но и комнаты, частного дома, коттеджа, таунхауса и автопарковки. Для покупки автопарковки снижена минимальная сумма кредита до 200 тыс. руб.
Подробно по телефону контакт-центра 8-800-100-27-37
* АО «Банк Акцепт». Лицензия Банка России № 567.
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