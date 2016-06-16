Ипотека дешевеет

Также для зарплатников банка «Акцепт» предложены льготные процентные ставки, которые ниже стандартных на 0,5 процентных пункта. Для получения льготной ставки можно оформить зарплатную карту банка в индивидуальном порядке, предоставив заявление в бухгалтерию своего предприятия.