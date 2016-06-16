ЧП у воды: нападение крокодила, 2-летний мальчик найден на дне

Согласно заявлению шерифа округа Джерри Демингса, на отдых в Walt Disney World семья приехала из штата Небраска. Во вторник, 14 июня, ребенок вечером находился у озера вблизи отеля, когда на него напал аллигатор и утащил мальчика в воду. Отбить сына у хищника попытался отец, получив ранения, но сделать ничего не смог.