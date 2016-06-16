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ЧП у воды: нападение крокодила, 2-летний мальчик найден на дне

16 июня 2016, 13:02
Страшная трагедия.

Тело двухлетнего мальчика, которого накануне утащил крокодил в парке развлечений Walt Disney World в Орландо, обнаружено во Флориде, сообщает CNN.

Найти тело ребенка удалось на глубине двух метров неподалеку от места нападения хищника на мальчика. Отмечается, что, скорее всего, ребенок погиб в результате утопления. Его тело уже передано для осуществления вскрытия.

В операции, направленной на поиск тела ребенка, принимали участие водолазы, лодка и вертолет совместно с двумя подразделениями морпехов и 50 сотрудниками правоохранительных органов. В рамках операции пришлось убить пять аллигаторов, отмечает BBC News.

Согласно заявлению шерифа округа Джерри Демингса, на отдых в Walt Disney World семья приехала из штата Небраска. Во вторник, 14 июня, ребенок вечером находился у озера вблизи отеля, когда на него напал аллигатор и утащил мальчика в воду. Отбить сына у хищника попытался отец, получив ранения, но сделать ничего не смог.

Сообщается, что, предположительно, что размеры аллигатора, напавшего на ребенка, составляет от 1,2 до 2 метров в длину.



Фото: иллюстрация

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