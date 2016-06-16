Бомбардировщики США сбросили мины у границы России



Каждый из бомбардировщиков был оснащен девятью минами. Согласно некоторым данным, учения ВВС США проходили всего лишь в расстоянии 40 миль от базы Балтийского флота ВМФ РФ. Кроме того, американские B-52 сопровождались сразу 12 истребителями НАТО.