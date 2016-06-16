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Бомбардировщики США сбросили мины у границы России

16 июня 2016, 15:41
Воздушная эскадра из 14 самолетов.

Постановку морских мин в Балтийском море, вблизи границ России, осуществили американские стратегические бомбардировщики B-52.

Два стратегических бомбардировщика США отработали в Балтийском море постановку авиационных неконтактных донных мин Mk 62 QuickStrike. Произошло это в ходе проходящих учений НАТО Saber Strike и Baltops-2016, сообщает издание Met et Marine.


Каждый из бомбардировщиков был оснащен девятью минами. Согласно некоторым данным, учения ВВС США проходили всего лишь в расстоянии 40 миль от базы Балтийского флота ВМФ РФ. Кроме того, американские B-52 сопровождались сразу 12 истребителями НАТО.


Старт крупномасштабных учений Saber Strike, в который задействованы около девяти тысяч военных, представляющих 12 стран-членов НАТО и Финляндию, произошел в Эстонии 13 июня. Ранее из США в Прибалтику были переброшены стратегические бомбардировщики B-52.



Фото: meretmarine.com

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