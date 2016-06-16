Бомбардировщики США сбросили мины у границы России

Постановку морских мин в Балтийском море, вблизи границ России, осуществили американские стратегические бомбардировщики B-52.
Два стратегических бомбардировщика США отработали в Балтийском море постановку авиационных неконтактных донных мин Mk 62 QuickStrike. Произошло это в ходе проходящих учений НАТО Saber Strike и Baltops-2016, сообщает издание
Каждый из бомбардировщиков был оснащен девятью минами. Согласно некоторым данным, учения ВВС США проходили всего лишь в расстоянии 40 миль от базы Балтийского флота ВМФ РФ. Кроме того, американские B-52 сопровождались сразу 12 истребителями НАТО.
Старт крупномасштабных учений Saber Strike, в который задействованы около девяти тысяч военных, представляющих 12 стран-членов НАТО и Финляндию, произошел в Эстонии 13 июня. Ранее из США в Прибалтику были переброшены стратегические бомбардировщики B-52.
Фото: meretmarine.com