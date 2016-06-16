Город55
ГлавноеВсе новости

Актер, звезда российских боевиков, выложил в сеть порно с женой 18+

16 июня 2016, 17:01
Скандальные кадры.

Скандалист и талантливый актер Алексей Панин снова отличился в сети Интернет.

На этот раз звезда киноэкрана выложил в социальные сети фотографии почти порнографического содержания, где он в голом виде обнимает свою уже экс-супругу.


Дело было на пляже нудистов где-то под Одессой, в 2014 году. На фотографиях - Алексей Панин со своей на тот момент женой Людмилой Григорьевой. Парочка ведется себя, как пишут подписчики на странице Панина, «аморально».


В комментариях говорится, что такой «отец» недостоин претендовать на право воспитывать дочь. Напомним, актер периодически по этому поводу попадает в скандалы со своей ругой экс-женой Юлией Юдинцевой.

Панин в ответ сравнивает свою выходку на пляже с поведением другой скандально известной пары – Джона Леннона и Йоко Оно. Те тоже снимались голыми в обнимку, и при этом воспитывали ребенка.


К слову, скандальные порно снимки публикуются уже не в первый раз. И каждый раз общество обвиняет Панина в аморальности.

Напомним, Алексей Панин стал широко известен после ролей в таких фильмах, как «Звезда», «Жмурки», «В августе 44-го», «ДМБ».


#Новости#Афиша#Кино#18+#Главное#Отдых#Общество
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Срочно. Омичам посоветовали снова носить маски
Министр здравоохранения РФ сделал заявление по поводу заболеваемости коронавирусом.
Сегодня, 14:45
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Ехали из детдома на праздник. Стали известны детали ДТП с автобусом в Омской области
Сегодня, 15:31