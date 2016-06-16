Актер, звезда российских боевиков, выложил в сеть порно с женой 18+

Скандалист и талантливый актер Алексей Панин снова отличился в сети Интернет.
На этот раз звезда киноэкрана выложил в социальные сети фотографии почти порнографического содержания, где он в голом виде обнимает свою уже экс-супругу.
Дело было на пляже нудистов где-то под Одессой, в 2014 году. На фотографиях - Алексей Панин со своей на тот момент женой Людмилой Григорьевой. Парочка ведется себя, как пишут подписчики на странице Панина, «аморально».
В комментариях говорится, что такой «отец» недостоин претендовать на право воспитывать дочь. Напомним, актер периодически по этому поводу попадает в скандалы со своей ругой экс-женой Юлией Юдинцевой.
Панин в ответ сравнивает свою выходку на пляже с поведением другой скандально известной пары – Джона Леннона и Йоко Оно. Те тоже снимались голыми в обнимку, и при этом воспитывали ребенка.
К слову, скандальные порно снимки публикуются уже не в первый раз. И каждый раз общество обвиняет Панина в аморальности.
Напомним, Алексей Панин стал широко известен после ролей в таких фильмах, как «Звезда», «Жмурки», «В августе 44-го», «ДМБ».