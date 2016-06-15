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Выход Великобритании из Евросоюза – удар по экономике страны

15 июня 2016, 11:18
Потеря $42 миллиардов.

Выход из Евросоюза обойдется Великобритании, согласно подсчетам Минфина страны, в 30 миллиардов фунтов стерлингов (42,4 миллиарда долларов). Таким образом, правительству придется урезать финансирование социальных программ и поднять налоги, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на Джорджа Осборна, возглавляющего Минфин страны.

Изданием отмечается, что в среду Осборн намерен выступить с речью, в которой затронет вопрос экономических последствий выхода из Евросоюза. В ближайшие четыре года Великобритания может недополучить около 42 миллиардов долларов, поскольку к низким темпам роста экономики приведет выход страны из ЕС.

Скомпенсировать бюджетный дефицит в Великобритании, который возникнет при выходе из ЕС, согласно прогнозу Джорджа Осборна, удастся за счет увеличения налогов. По информации издания The Guardian, на 2 п.п. (до 22%) может быть повышена базовая ставка, на 5 п.п. (до 45%) может увеличиться налог на наследство, на 5% - налог на алкоголь.

Также ожидается сокращение расходов на образование, здравоохранение, полицию, оборону и транспорт. Референдум о выходе из Евросоюза Великобритании состоится 23 июня 2016 года.


Фото: иллюстрация

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