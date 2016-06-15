Выход Великобритании из Евросоюза – удар по экономике страны

Скомпенсировать бюджетный дефицит в Великобритании, который возникнет при выходе из ЕС, согласно прогнозу Джорджа Осборна, удастся за счет увеличения налогов. По информации издания The Guardian, на 2 п.п. (до 22%) может быть повышена базовая ставка, на 5 п.п. (до 45%) может увеличиться налог на наследство, на 5% - налог на алкоголь.